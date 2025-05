Iemand betaalde krankzinnig veel geld voor deze 997

Je slaat steil achterover als je hoort wat er voor deze 997 betaald is. Echt.

Goedkoop is een Porsche 997 nooit, maar een standaard Carrera is nog enigszins bereikbaar. De prijzen beginnen bij zo’n 30 mille. Vervolgens loopt het op tot €250.000 à €300.000 voor de speciale uitvoeringen, zoals de Speedster. Er is nu echter een 997 geveild waar nog véél meer voor betaald is.

Hou je vast: iemand heeft op veilingplatform Pcarmarket €882.929 (!) betaald voor een Porsche 997. In Amerikaanse dollars heeft deze veiling zelfs de magische grens van de miljoen doorbroken. Dat is een recordbedrag.

Kenners hadden natuurlijk al gezien dat dit een GT3 RS is, én de echte kenners hadden ook gezien dat dit niet zomaar een GT3 RS is. Het betreft de 4.0, het uitzwaaimodel met meer cilinderinhoud. Waar de standaard GT3 RS 450 pk levert met zijn 3.8, is de 4.0 goed voor 500 pk. Dit was de zwanenzang van het befaamde Mezger-blok.

Ondanks de grotere motor weegt de 4.0 toch 10 kg minder dan de reguliere GT3 RS, dankzij een carbon voorklep en voorschermen. Qua uiterlijk is de 4.0 vrijwel identiek aan de reguliere GT3 RS, maar je kunt ‘m herkennen aan de canards aan weerszijden van de voorbumper en de zilverkleurige accenten. Qua uitvoeringen is er verder weinig variatie, want je kon ‘m alleen bestellen in zwart of wit.

Is de 997 GT3 RS 4.0 een ontzettend gaaf model? Absoluut. Is het een heel bijzonder model? Zeker weten. Is het de ultieme 997? Misschien wel. Is deze auto ZES TON meer waard dan een GT3 RS een 0,2 liter kleinere cilinderinhoud? Nee.

De crux zit ‘m natuurlijk in het feit dat de GT3 RS 4.0 gelimiteerd is op 600 exemplaren. Daarmee is het onvermijdelijk een investeringsobject geworden. En deze specifieke auto had slechts 513 kilometer op de teller. Dan krijg je dus zulke gestoorde prijzen. Al is de vraag of die €880k nou een goede investering was. Daar ga je voorlopig geen winst op maken, lijkt ons. Maar ja, wij zijn geen waarde-experts.