Manhart geeft de Urus de krachtkuur die hij verdient

Tuning en de kleur geel: vandaag is het een fenomenale combinatie. Waar Novitec gezellig de doeken heeft getrokken van zijn interpratie op de nek-brekende 812 Superfast (rijtest), is het Manhart dat een andere Italiaan bij de haren grijpt. De tuner heeft namelijk een van de heetste SUV’s (zo niet dé heetste) van het moment, de Lamborghini Urus, flink opgewaardeerd.

De naam van het beest, MH800, geeft grotendeels weg wat je van de opgevoerde Urus mag verwachten. Toch zullen we de specifieken even extra verduidelijken, simpelweg omdat het getallen zijn om je toetsenbord bij op te smikkelen. Manhart heeft de dubbelgeblazen vierliter V8 van de Urus, die normaal gesproken 650 pk en 800 Nm produceert, in het standje ‘overdrive’ gegooid, zodat deze voortaan 812 pk en 980 Nm levert. Hoewel daarmee net de magische grens van 1.000 Nm niet wordt doorbroken, is het absoluut geen getal waarvoor de tuner zich hoeft te schamen. Immers, door zijn huidige prestatiecijfers wordt de ruim twee ton wegende stier nog sneller dan eerst.

Manhart wil niet delen hoeveel sneller de Lamborghini precies is geworden van de behandeling, maar we rekenen erop dat de acceleratiecijfers een flinke sprong zullen maken. Met een beetje geluk en de juiste omstandigheden, kan de Urus na de behandeling van Manhart in pak ‘m beet drie seconden naar de 100 km/u snellen. De topsnelheid (nu 305 km/u) zal eveneens iets toenemen.

Afgezien van de motorische behandeling heeft Manhart de Italiaanse SUV ook op optisch gebied een beurt gegeven. Op verschillende plekken is het originele plaatwerk vervangen door koolstofvezel en daarnaast vinden we hier en daar ook een uitbreiding. De Urus heeft nu bijvoorbeeld een beter benadrukte diffuser. Tevens komen ook de zijschorten en wielkasten beter in beeld.

