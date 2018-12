Deze gemene sedan heeft meer dan 1.000 pk

Niet veel meer dan 1.000 pk, maar het is wel meer.

Het Amerikaanse Hennessey kwam enkele jaren geleden met een digitale interpretatie van de toen nieuwe CTS-V. Ze hadden de auto 1.000 pk gegeven. In de tussentijd is de auto ook daadwerkelijk gemaakt en biedt de lichtelijk gestoorde tuner de flink gepeperde sedan alweer een tijdlang aan voor verkoop. Deze week hebben de Amerikanen de auto in actie laten zien en krijgen we een reeks foto’s waarop de auto zeer goed voor de dag komt. Eerlijk is eerlijk, het is een brute bak.

We zullen er geen doekjes om winden, maar direct de specificaties van de auto onder de loep leggen. De CTS-V wordt standaard aangedreven door een 6,2-liter V8 die een al niet onsmakelijke 640 pk produceert, maar na de behandeling van Hennessey is het helemaal raak. Met de HPE1000 upgrade van de tuner komt de achtcilinder je met liefst 1.014 pk en 1.340 Nm om de oren slaan. Dankzij deze beurt schiet de CTS-V in ongeveer 3 seconden naar de 100 km/u. De kwartmijl doet hij in 10,5 seconden. Volgens Hennessey zijn dergelijke cijfers haalbaar op benzine met een octaangetal van 98. Op simpele Euro 95 liggen de prestaties uiteraard lager.

De upgrade is volgens Hennessey mogelijk voor alle Cadillacs CTS-V van tussen 2016 en 2018. Overigens laat de Texaanse tuner weten dat het niet mogelijk is om een handgeschakelde versnellingsbak te houden. Tenzij de auto een automatische transmissie heeft, zal het achterwielaangedreven monster de versnellingsbak verorberen. Hennessey heeft de auto daarnaast van de nodige optische extra’s voorzien, die de auto nog smakelijker maken. Met name die diffuser aan de achterkant is gruwelijk.