BI-ZAR: bijna 2.300 kilometer file op Nederlandse wegen

Dit verzin je niet.

Terwijl Oost-Europese ouders hun kinderen gezellig op de rug dragen door sneeuwstormen tientallen malen erger, groeit de paniek op de Nederlandse wegen met de minuut. De ANWB heeft het drukker dan ooit en meldt dat de files in de spits alsmaar naar nieuwe hoogten stijgen. Momenteel staat er ruim 2.200 kilometer aan file.

Hoewel het aantal kilometers wel degelijk nog kan groeien, heeft het huidige hoogtepunt* (2.287 kilometer) het vorige filerecord van 1.461 kilometer stau (11 december, 2017) ruim overtroffen. De verkeerchaos is vooral te danken aan de omstandigheden in het oosten van het land, waar vanmiddag een dikke bui overheen is gewaaid en aldaar een flinke lading sneeuw heeft achtergelaten.

Vooral op de A2, de A28, de A50 en A78 is het goed raak: op ieder van deze rijkswegen staat momenteel ruim 100 kilometer of zelfs meer dan 200 kilometer file. Ook op de N-wegen wil het niet vlotten en is er in sommige gevallen meer dan 10 kilometer stilstaand of langzaam rijdend verkeer. Dit heeft uiteraard ook invloed op de snelheid. Op de meeste N-wegen wordt er gemiddeld 10 km/u gereden, op de rijkswegen ligt de snelheid ongeveer driemaal zo hoog.

Ondanks de duizenden kilometers aan file op de Nederlandse wegen, hebben er tot op heden maar weinig ongelukken plaatsgevonden. Volgens de ANWB is dit vooral te danken aan het feit dat men de snelheid matigt en voorzichtig rijdt in het vervelende weer. Toch is niet iedereen op de weg gebleven…

UPDATE (18:15): inmiddels is het aantal files iets gedaald, maar met ruim 1.700 kilometer stilstaand of langzaam rijdend verkeer is het nog altijd een enorme bende op de wegen.

UPDATE (18:45): een half uur later is het aantal files gedaald naar minder dan 1.200 kilometer.

*Hoewel het absoluut een ongelooflijke slakkenoptocht is vanmiddag op de Nederlandse wegen, moeten we wel zeggen dat de ANWB overal waar langzamer dan 50 km/u wordt gereden, markeert als file. Daarbij is het enigszins vreemd dat het aantal filerecords in enkele jaren enorm is toegenomen. In 2014, bijvoorbeeld, stond er nog maar 500 kilometer in de avond en 1.000 kilometer in de ochtend. Dat gezegd hebbende kan de ANWB het tegenwoordig accurater weergeven, omdat ze in 2015 zijn begonnen met het meten via GPS.

Beeld: Winter Trial 2018, door @alpinafanb10