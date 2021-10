Manhart Giulia QV600 is niet wat het lijkt

De Manhart Giulia QV600 lijkt een Alfa te zijn met 600 pk. Maar dat is dus niet zo.

In de categorie: “wist jij dat deze er was?” Hebben we vandaag deze Manhart Alfa Giulia QV 600 voor je. Nooit van gehoord? Nee, wij ook niet! Gelukkig hebben een groot aantal tipgevers die het internet afstruinen en de mooiste pareltjes vinden.

De Manhart Giulia QV600 is natuurlijk een flink gemodificeerde Alfa Romeo Giulia. Nu is dat op zich niet een auto waar je aan veel wil tunen. Standaard is het namelijk best een heftig apparaat. Maar hey, Duitsers zijn Duitsers en doen wat ze het beste doen. Namelijk goede auto’s beter maken.

De motor is standaard goed voor 510 pk. Gezien de naam van de Manhart Giulia QV600 kun je een gokje wagen hoeveel power dit apparaat heeft. Fout! Want het is meer! Het totaalvermogen bedraagt namelijk precies 653 pk en het koppel is een bizarre 790 Nm.

Modificaties Manhart Giulia QV600

Dat is uiteraard niet simpel gedaan door een chipje te monteren. Er zijn downpipes doorm Manhart gemonteerd met 200-cel sportkats. De sportuitlaat komt bij de firma Remus vandaan en vervolgens is er een Stage III turbo-upgrade gemonteerd. Nu zegt Stage III precies evenveel als ‘verbeterde receptuur’ (helemaal niets dus), maar we gaan ervan uit dat er hybride-turbo’s zijn gemonteerd.

Wat de prestaties van de snelle Alfa nu zijn, is niet bekend. Standaard gaat de Giulia Quadrifoglio al in 4 seconden naar de 100 km/u en is de topsnelheid 307 km/u. Reken maar op een kleine verbetering van de sprinttijd en een hogere v-max. We schatten deze op zo’n 325 km/u. Waarschijnlijk dat het grootste verschil tussen 100 km/u en 250 km/u waarneembaar is.

Classic Line

Naast de motortuning is er niets gedaan aan het differentieel, remmen of onderstel door de tuners. Wel zijn er nieuwe wielen gemonteerd op de Manhart Giulia QV600. Het zijn zogenaamde ‘Classic Line’-velgen en komen bij Manhart zelf vandaan. Voor zijn ze 8,5 inch breed en meten ze 20 inch in diameter. De bandenmaat vóór is 255/30 ZR20. Achter zijn ze ook 20”, maar dan 10 inch breed.

De banden eromheen zijn 295/25 ZR20. Om het af te maken is er ten slotte de kenmerkende Manhart-livery. De totaalprijs van de Manhart Giulia QV600 is 119.500 euro. Precies wat de auto standaard in Nederland kost. Hier moet nog wel even BPM overheen. In totaal worden er 10 gebouwd.

Met dank aan Cees voor de tip!