MANHART maakt dikker bommetje van MINI JCW GP3

Het skeltergevoel gehuld in matzwart met goud.

Het is alweer een tijdje geleden dat Wouter instapte in de ‘destijds’ snelste MINI. Een van de 3.000 MINI John Cooper Works GP werd aan de tand gevoeld. Maar de overtreffende trap van de JCW staat alweer sinds maart bij de Nederlandse dealers. Tijd om te tunen moeten ze bij MANHART gedacht hebben. Van meer pk’s wordt alles doorgaans beter en dus besloten ze de derde generatie van de GP flink aan te pakken. Niet alleen onder de kap werden meer trappelende paarden losgemaakt, het opvallende bommetje werd ook optisch niet onaangepast gelaten.

Bijna alles aangepast op de MANHART GP3 F350

Laten we beginnen met het feit dat MANHART het onderstel vrijwel onveranderd heeft gelaten. MINI draagt niet voor niets de bijnaam skelter. De MANHART GP3 F350 zoals de MANHART versie van de GP3 heet heeft alleen verlagingsveren van AST Suspension gekregen. Voor komt hij 20 millimeter omlaag, achter 15. AST heeft een schroefset in ontwikkeling.

Het motorblok

De 2.0 viercilinder is alles behalve hetzelfde gebleven. Waar het standaard blok met Twinscroll Turbo 306 pk heeft verklapt de benaming dat de MANHART GP3 het met 350 trappelende paarden onder de kap mag doen. Het koppel is gestegen naar maximaal 530 Nm. MANHART plaatste een Airtec intercooler, downpipe met REMUS carbon-uitlaattips, een carbon intake en een klepsysteem in de uitlaat. MANHART werkte voor de GP3 F350 samen met MINIspeed.eu (Beek Auto Racing). Zij verzorgde de ECU remapping voor het B48 blok. De standaard GP3 gaat in 5,2 seconde naar de 100 kilometer per uur. Het is niet bekend hoeveel seconde de MANHART daar nog af heeft weten te snoepen.

Uitgesproken uiterlijk

Ondanks het al erg uitgesproken uiterlijk van de derde GP uitvoering van MINI besloot MANHART dit ook aan te pakken. Andere spatbordverbreders, een grote achtervleugel en andere velgen. JD Customs verzorgde de matzwarte kleurstelling met gouden striping en accenten. Het goud komt terug in de kofferbak, de rand van de 19 inch velgen en de vleugel.

Beperkte oplage: MANHART GP3 F350 meer kleurtjes

De MANHART GP3 F350 mag dan wel een beperkte oplage zijn, MANHART heeft al aangekondigd met meer kleurstellingen te komen. Ook andere vering, uitlaten en tuningsonderdelen liggen in het verschiet.

Hebben jullie meegeteld? Maarliefst drie Nederlandse partners voor de MANHART GP3 F350. MINIspeed.eu van het Nederlandse Beek Auto Racing, AST Suspension en JD Customs.