Laatste Tesla Roadster te koop: 1,3 miljoen

De Tesla Roadster was de eerste Tesla en dit is dan weer de laatste.

Het idee Tesla is bedacht door Martin Eberhard en Marc Tarpenning. Twee mensen met een techbrein die op zoek waren naar een geldschieter. En violà, daar was Elon Musk. We komen later terug op het feit waarom Musk ook hier weer aan de orde moet komen. Tesla ging met Lotus om de tafel zitten en lang verhaal kort: het idee van een lichtgewicht verlijmd chassis trok de aandacht van Tesla. Lotus ging de eerste Tesla produceren met het Type-111 platform in hun achterhoofd. Ondanks dat er vaak wordt beweerd dat de Roadster een elektrische Lotus Elise is ontkent Tesla dat. Volgens Tesla zijn er maar zeven procent gedeelde onderdelen.

Te koop in Zwitserland: laatste Tesla Roadster

Tegenwoordig worden bijna alle elektrische auto’s al verkocht voor ze geproduceerd zijn. Vroeger was dat best bijzonder en Tesla wist dat met de Roadster voor elkaar te kregen. De Roadster was de eerste auto van het merk, werd geproduceerd van 2008 tot 2012 en er zijn er slechts 2.500 geleverd. En laat nu net dat 2.500ste exemplaar te koop staan. VIN 2.500 dus en het bouwjaar, 2012, hoef je ook niet te raden. Het is duidelijk dat de laatst geproduceerde Roadster is gekocht als investering want de verkoper vermeldt dat ‘originele bescherming’ nog aanwezig is. Wij zouden dat een stuurhoes en hoes om de handrem noemen. De auto is geconditioneerd opgeslagen en volgens de verkoper is de Lithium-ion accu -waar de handtekeningen van het Tesla team op gekalkt zijn- nog in goede staat. De Roadster was de eerste elektrische auto met zo’n soort accu. De vraagprijs: 1.390.000 Zwitserse Franken voor het parelmoer witte exemplaar met 200 kilometer op de klok. Het exemplaar is uitgevoerd in zwart-witte kleurstelling, heeft een carbon interieurpakket en diffusor en een witte velgrand en 292 pk.

En de eerste?

Er zijn maar 2.500 exemplaren van de Roadster verkocht. In november 2006 werd het prototype voor het eerst aan de wereld getoond op de San Francisco International Auto Show. Alle exemplaren al verkocht voor de productie van de auto, maar de eerste exemplaren gingen naar de heren achter Tesla. Geldschieter Elon Musk bezit het eerste exemplaar, een rode Tesla Roadster. Er zijn nog maximaal 2.499 exemplaren (waarvan een aantal verbrand) over de hele wereld want dat eerste exemplaar vliegt ergens in de ruimte. Mocht je als Musk willen zijn, de laatste kan dus in jouw bezit komen.

Zou jij 1,3 miljoen euro over hebben voor de handtekeningen van het Tesla team op de laatste Roadster?