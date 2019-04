BREEK: de Mazda3 wordt de maatstaf in zijn klasse

Geen advertorial.

Het is een vast ritueel voor de echte autokenner. Als je niet op Autotrack zit te grasduinen wat er allemaal te koop staat voor een bepaald bedrag, dan ben je meestal bezig ‘het lijstje’ in je hoofd af te gaan: wat is momenteel de maatstaf in elk segment? Het is immers belangrijk om dat af en toe eens te herevalueren, omdat het aanbod steeds verandert. Fabrikanten introduceren nieuwe modellen, maar soms verandert de pikorde ook omdat een van je favoriete modellen van de markt verdwijnt.

Dat laatste staat (voor mij) te gebeuren in het C-segment. De keuze was altijd makkelijk. Er was immers maar één C-segmenter met RWD. Dat was dus automatisch de favoriet, wat mij betreft zelfs zonder de zespitter onder de kap (rijtest). Zoals iedereen die dit leest inmiddels weet gaat dat echter veranderen, want de Einser krijgt FWD. Kansen dus voor de andere merken om de nieuwe maatstaf te worden.

Lange tijd was ik er niet over uit wat nu de keuze moest zijn. Het aanbod lijkt allemaal veel op elkaar, maar tegelijkertijd is er eigenlijk geen enkel model dat alle goede eigenschappen weet te combineren. De A3 heeft een puik dash, maar verder is het gewoon een Golf. Bovendien gaat het model er binnenkort uit, waarna er vermoedelijk een opvolger zal komen met een plethora aan touchscreens op de plek waar ooit de middenconsole en het dashboard zat. Ben ik persoonlijk niet zo’n fan van.

Volvo biedt de V40 nog even aan en die heeft nog steeds epische stoelen. Voor de rest is het model inmiddels echter wel wat oud en heeft het niet zoveel speciaals te bieden. De nieuwe A-klasse van Mercedes is een gelikte auto, maar de interieurstyling bevalt me niet zo en het wordt wel een erg prijzig ding in de juiste uitvoering. De Ford Focus stuurt als vanouds puik voor een voorwielaandrijver, maar de looks laten van binnen en buiten te wensen over. De Kia Ceed daarentegen is een soort baby-Panamera Sport Turismo als station, maar doet het toch ook niet helemaal voor me. De Golf, Leon, Scala, Astra, Mégane, 308, Civic en Auris? Meh. De Giulietta dan? Het hart zegt ja, maar dat kan echt niet meer.

Er was kortom, geen duidelijke frontrunner. Maar toen stuitte ik via jijbuis toevallig op een review van de Mazda3 en viel het kwartje. Eindelijk heeft Mazda het lef gehad een mooi concept zonder veel wijzigingen in productie te nemen. Het front is scherp, de brede C-stijl stoer, de achterlampen doen denken aan Italiaanse exoten.

In het verleden zou je dan instappen en begroet worden door een druk interieur dat niet kan tippen aan dat van de Europese concurrentie. Maar Mazda lijkt heel goed gekeken te hebben naar de huidige A3. Het interieur is haast minimalistisch te noemen en zeker in de wat duurdere varianten ziet het er chique uit.

Vervolgens ligt er ook nog een troef onder de motorkap. Waar alle concurrenten het onderste uit de kan proberen te slepen uit de WLTP-test middels piepkleine turbotorretjes, gaat Mazda stug door met atmosferische motoren. Noem me een dinosauriër, maar dat blijft toch gewoon prettiger dan die hard werkende turboblokjes. Kortom, in dit spoedig volledig voorwielaangedreven landschap, is de Mazda3 koning. Koop dan?