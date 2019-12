Het verhaal achter deze Tesla bij een Infiniti dealer

Ah kijk, een photo op bij de Infiniti dealer. Lachende verkopers, een blije notabele klant en natuurlijk een splinternieuwe Infiniti op de pla...wacht, is dat geen Tesla?

Zojuist meldden we je nog dat Mercedes haar Amerikaanse klanten niet snel een EV zal kunnen aanbieden, maar de Duitsers zijn niet de enigen waarvoor dit geldt. Een gebrek aan een EV in de showroom is bij meer merken een dingetje, ook bijvoorbeeld bij Infiniti. Bij ons in West-Europa kwam de luxedivisie van Nissan erachter dat het eindeloos kon wachten voordat premiumkopers het merk zouden omarmen, dus hebben ze maar hun biezen gepakt. In Noord-Amerika daarentegen kent Infiniti meer fans, waaronder Steve Lussier, burgemeester van Sherbrooke, Canada.

Maar ja, als ambtsbekleder moet je jezelf tegenwoordig natuurlijk wel een groen imago aanmeten, voor dat moment dat een bijdehante journo je vraagt naar je carbon footprint. Zodoende wil Steve een EV hebben, doch Infiniti kan die vooralsnog niet leveren. Omdat de burgervader desalniettemin klant wilde blijven van de dealer waar hij al jaren kwam, werd er een oplossing bedacht die bij Elon Musk een grote grijns op het gezicht zal toveren. In plaats van een nieuwe Infiniti leverde de dealer namelijk een nieuwe Tesla Model 3 af aan de Mayor. En ze zijn er nog trots op ook, aldus de onvermijdelijke Facebook-post:

Congratulations to Mr. Steve Lussier-Maire de Sherbrooke, for the acquisition of its new car, a TESLA MODEL 3! A loyal customer at Infiniti Sherbrooke for many years, he wanted to turn to an electric vehicle! As many electric models are expected by 2021 at Infiniti, we have found a solution in the meantime! Thank you for your continued trust, Mr. Lussier, and good luck from the entire Infiniti Sherbrooke Team.