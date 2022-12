Manhart vergrijpt zich aan de gelimiteerde M4 CSL

Is het nodig om een M4 CSL extra dik te maken? Nee. Doet Manhart het toch? Ja.

Met een BMW M4 CSL heb je een auto die bloedsnel is en genoeg aandacht trekt. Je hoeft ook niet bang te zijn dat iedereen er straks een heeft, want de oplage is beperkt tot 1.000 stuks. Kortom: er is geen enkele reden om met deze auto langs een tuner te gaan.

Toch presenteert Manhart nu de MH4 GTR, gebaseerd op – jawel – de M4 CSL. Eigenlijk is het geen verrassing, want Manhart nam al eerdere gelimiteerde BMW’s onder handen. Het lijkt volstrekt onnodig, maar er is blijkbaar een doelgroep voor.

De Manhart MH4 GTR heeft flink meer pk’s dan een normale M4, dus het is toch wel een upgrade. Met 550 pk heeft de M4 CSL maar 40 pk meer dan een M4 Competition, maar Manhart maakt daar nu 702 pk van. Het koppel bedraagt 880 Nm.

De auto heeft ook een nieuw rvs uitlaatsysteem gekregen, dat gekoppeld is aan Manhart downpipes. Als je het vriendelijk vraagt neemt de tuner ook nog de remmen onder handen. Dat kan nooit kwaad bij een auto met 702 pk.

Waar de M4 CSL een hoogteset heeft (19 inch voor, 20 inch achter) is de auto nu rondom voorzien van 20 inch velgen. Dankzij een schroefset van H&R ligt de M4 ook dichter bij het asfalt.

Op een zwarte auto valt het minder op, maar de M4 CSL is vol gehangen met carbon accessoires. Een splitter, side skirts, spoiler, diffuser, je kent het wel. Omdat Manhart deze keer in een creatieve bui was hebben ze geen gouden accenten gedaan, maar rode accenten.

Het carbon wat je in het interieur ziet zat er allemaal standaard al, maar Manhart heeft nog wel vierpuntsgordels en een rolkooi geïnstalleerd. Als extraatje krijg je ook een bijpassende carbon helm.

Wat kost dat dan? Voor het hele pakket aan extra’s ben je Manhart in totaal bijna 50 mille verschuldigd. Alsof een M4 CSL met een vanafprijs van €215.000 nog niet duur genoeg is. Onze tip: als je per se wilt tunen neem dan gewoon een reguliere M4.