Nieuw Volkswagen platform is hier: 700 km rijbereik!

Het Volkswagen MEB+ platform moet de groep erdoorheen helpen de komende jaren en met specs als 700 km rijbereik is een goede basis gelegd.

Het duurde even voordat de VW Groep (VAG) op gang kwam qua serieuze EV’s, maar vanaf 2019 schoten de modellen als paddenstoelen uit de grond. Dat merk je, ook op de Nederlandse wegen. Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5, Skoda Enyaq, Cupra Born, Audi Q4 e-tron en zelfs de ID. Buzz: het zal je niks verbazen dat deze auto’s onderling veel delen. Vergelijk maar eens de specs van de Enyaq, Q4 e-tron en ID.4, dan snap je direct waarom het zo snel achter elkaar kwam allemaal.

MEB

Dit natuurlijk dankzij de drie letters MEB, wat staat voor Modulare E-Antriebs Baukasten. Een standaardplatform voor elektrische auto’s waar elk merk zijn sausje overheen kan gooien. Auto’s op het MEB-platform scoren aardig, maar zoals met alles haalt de tijd je in als je het allemaal maar los laat lopen. Volkswagen moet dus klaar zijn voor de toekomst en doet dat met het nieuwe MEB+ platform.

MEB+

Hetzelfde idee, maar dan klaar voor de jaren die volgen. Net zoals MEB (MEB- vanaf nu dan?) wordt dit de basis waarop elk merk binnen VAG kan gaan bouwen. Da’s belangrijk, want de basis bepaalt een hoop. Onder meer de accu’s en snellaadcapaciteit moeten goed ingebakken zitten in het platform, anders kan je er niet zo veel mee. Volkswagen onthulde het MEB+ platform (zonder concrete aankomende modellen die erop staan te benoemen) en deelt wat specs die moeten laten zien wat we kunnen verwachten.

700 km rijbereik

Actieradius blijft toch een dingetje bij EVs en dus deelt Volkswagen dat het MEB+ platform in theorie 700 km rijbereik kan realiseren. Voor wie weet dat actieradius-stress tegenwoordig eigenlijk kul is, maar het wel fijn vindt om snel weer op pad te kunnen wanneer je even moet stekkeren: het platform gaat ook voorbereid zijn op snelladen tot en met 200 kW.

Nieuwe modellen

Volkswagen meldt dat er in ieder geval voor VW zelf tien nieuwe modellen gepland staan op het MEB+ platform. Hieronder vallen ook ‘performance- en luxemodellen’. Aan de onderkant van het gamma volgt een instapmodel met een vanafprijs van 25.000 euro. Concreter dan dit wordt het dus niet totdat de modellen worden aangekondigd. De ID. Aero waar we in dit artikel plaatjes van hebben gebruikt, is in ieder geval al bevestigd als een soort Arteon c.q. Passat-EV.