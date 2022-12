Geel boven! Deze unieke Spyker gaat onder de hamer

Degenen die wel van Spyker houden maar niet van oranje kunnen nu hun slag slaan.

De kleur oranje zie je deze dagen al genoeg voorbij komen, dus we hebben vandaag een stukje Hollandse trots dat een andere kleur draagt. Er wordt namelijk een Spyker geveild die niet oranje is maar geel.

Eerlijk is eerlijk: de oranje kleur staat een Spyker C8 altijd verdraaid goed, maar het is verfrissend om eens wat anders te zien. Het zou zomaar kunnen dat je nu voor het eerst plaatjes ziet van een gele Spyker. Er zijn namelijk maar vier stuks in deze kleur geleverd.

Het betreft een C8 Spyder. Dat is de allereerste Spyker, want de coupé kwam een jaar later pas. Zoals jullie ongetwijfeld weten is de aandrijflijn afkomstig van Audi. De 4,2 liter V8 is goed voor precies 400 pk.

In deze gele Spyker zijn die 400 pk’s nog maar heel weinig aangesproken, want er staat nog geen 1.300 km op de teller. Iemand heeft deze auto dus vooral gekocht om naar te kijken. Daar zijn we geen voorstander van, maar áls je een auto koopt om naar te kijken is de Spyker C8 een uitstekende keuze.

Het interieur van een Spyker is altijd een lust voor het oog. In dit geval matcht het ook met het exterieur. Het hele interieur is namelijk voorzien van gele stiksels in een diamantpatroon. Een bijzonder detail is de fraaie ‘periscoop’ binnenspiegel, waar maar vijftien exemplaren mee uitgerust zijn.

Deze Spyker heeft ook het welbekende vierspaaks propellorstuur, al zat dit er origineel niet op. De auto had eerst het saaie driespaaks stuur, maar dankzij SpykerEnthousiast heeft de Spyker nu dit stuur.

Deze unieke gele Spyker C8 staat in de VS en wordt volgende maand geveild door RM Sotheby’s. Het veilinghuis maakt nog geen inschatting van de opbrengst, maar gezien de kilometerstand en de unieke uitvoering is deze auto waarschijnlijk goed voor circa drie ton.