Mannen vs. vrouwen: dit zijn de verschillen op autogebied

Kloppen je vooroordelen? Je leest het hier.

Iedereen heeft zo wel ideeën over hoe mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Dat geldt ook op het vlak van auto’s. Sommige denkbeelden zijn misschien minder gefundeerd dan andere. Een nieuw Nederlands onderzoek geeft wat houvast.

Verzekeringsmaatschappij Independer heeft een vrij groot klantenbestand en heeft dus genoeg vergelijkingsmateriaal. Onder 30.000 Nederlanders tussen de 18 en 24 jaar hebben ze gekeken wat de verschillen waren tussen mannen en vrouwen.

De eerste conclusie is niet heel verrassend: mannen hebben eerder een eigen auto. Om precies te zijn hebben 18-jarige jongemannen drie keer vaker een auto dan een leeftijdsgenoot van het andere geslacht. Naarmate ze ouder worden neemt dat verschil uiteraard af. Op 24-jarige leeftijd is hebben mannen nog anderhalf keer vaker een auto.

Evenmin verrassend: mannen hebben meer pk’s onder de kap. Bijna 60% van de jonge vrouwen tuft rond met minder dan 75 kW, oftewel minder dan 102 pk. Bij de jongemannen is dit percentage 44,1%.

Independer heeft ook uitgezocht wat voor auto’s de jongvolwassen dames en heren nu precies rijden. Bij de vrouwen staat de Polo aan kop, terwijl de mannen toch voor een slagje groter gaan: de Golf. De Polo komt bij de mannen alsnog op de tweede plaats. Ook de Corsa en de 206 doen het bij beide geslachten goed.

Interessanter zijn natuurlijk de verschillen. Bij de mannen staat de BMW 3-serie op de vierde plaats, terwijl die auto nergens te bekennen is in de top 25 van de vrouwen. Hetzelfde geldt voor de 1-serie, de Audi A3 en de Audi A4. Bij de vrouwen wordt de vierde plaats ingevuld door de Ford Ka. Als je denkt dat jongemannen die links laten liggen heb je het mis: die zien we namelijk terug op plek 19.

Een heikel punt als het gaat om mannen versus vrouwen is de schade. Ook dit is meegenomen in het onderzoek. En jawel: mannen hebben gemiddeld minder schadevrije jaren. Daar moet meteen wel bij opgemerkt worden dat mannen langer een auto hebben. Bovendien hebben mannen vaker negatie schadevrije jaren (2,6% vs. 1,7%). Een schadeclaim betekent namelijk vijf jaar terugval. Uiteindelijk komen (jonge)mannen dus ook weer niet heel goed uit de verf.