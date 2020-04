Manhart geeft ook de Supra een krachtkuur

Na de Manhart Z4 is de Supra een logische volgende stap.

Ieder automerk heeft zo zijn vaste tuners. Bij BMW zijn dat onder meer Alpina, AC Schnitzer, G-Power en Manhart. Deze tuners zijn doorgaans erg merkentrouw, want ze maken weinig uitstapjes naar andere merken. In ieder geval niet naar Aziatische merken. Nu de BMW Z4 echter samen met de Supra is ontwikkeld, is het wel toegestaan om vreemd te gaan. Sterker nog: je bent gek als je het niet doet als BMW-tuner.

In navolging van AC Schnitzer en Dähler heeft nu ook Manhart de Supra onder handen genomen. Om met de belangrijkste verandering te beginnen: het vermogen is opgeschroefd van 340 pk naar 450 pk. Daarmee overtreffen ze AC Schnitzer, die niet verder kwam dan 400 pk. Ze moeten het wel afleggen tegen Dähler, die nog 10 pk meer uit de zes-in-lijn wist te peuren. Het koppel is gestegen naar 650 Nm, waar dat eerst 500 Nm was.

Het blijft niet bij motorische tuning. De mannen van Manhart hebben de Supra ook verlaagd. Uiteraard mag een andere uitlaat niet ontbreken. Verder heeft Manhart een setje 20 inch velgen van eigen makelij onder de Supra geschroefd. Extra spoilers en diffusers hebben ze achterwege gelaten, maar ze hebben de Supra nog wel van de nodige striping voorzien.

Bij de vorige generaties Toyota Supra was er meer dan genoeg vraag naar tuning. Of dat bij deze generatie ook het geval zal zijn is nog even afwachten. Dankzij de samenwerking met BMW zijn er nu in ieder geval wel meer mogelijkheden om de Supra naar een hoger plan te tillen.