Black Pudding! Morgan komt met nóg een noviteit

Wat hebben ze daar in de whiskey gedaan?

Een van de coolste merken aller tijden is toch wel Morgan. Al 110 jaar doen ze precies waar ze zin hebben. Beetje drinken, beetje met hout werken: het bekende werk. De bronstige heren van het edele bedrijf maken al jaren exact dezelfde sportwagen. Althans, ze zien er hetzelfde uit. In technisch opzicht veranderd er heus weleens wat, maar over het algemeen koop je met een Morgan geen auto, maar een tijdmachine op wielen.

Het grote nieuws van Morgan kwam vanochtend met de geheel nieuwe Plus Six. Een, naar Morgan maatstaven althans, hypermoderne auto. Om te laten zien dat ze ook nog echt klassieke auto’s kunnen bouwen, is daar deze spiksplinternieuwe Morgan Plus 4 110 Works Edition.

De Morgan Plus 4 is de meest verkochte Morgan. Op basis van dat model zijn de heren van Morgan en de motorsport afdeling van Morgan (AR Motorsport) helemaal losgegaan. Uiteraard heeft de auto badges om aan te geven dat je naar iets bijzonders kijkt, alhoewel de ‘zijdemat’ groene lak meer opvalt. Gek genoeg kan de Morgan de matte lakkleur hebben. De Plus 4 110 Works Edition staat lager op de grond en op bijzonder gave velgen van AR Motorsport.

Onder de kap huist tweeliter van Ford, met directe brandstofinspuiting, maar ZONDER turbo. Deze motor is op een ouderwetse manier gekieteld. De 1999 cc viercilinder pompt er bij 6000 toeren 155 pk uit, het maximum koppel bedraagt 201 Nm. De topsnelheid bedraagt 189 km/u, niet al te spannend. De 0-100 acceleratie is in 7,5 seconden gedaan: vlot genoeg voor zo’n houten skelter. Komt ook dankzij het gewicht van 927 Kg. In Engeland betaal je 65.000 pond voor dit apparaat. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend.