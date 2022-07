Mansory probeert de Maybach S-klasse sportief te maken

Maybach wordt steeds populairder, dus je moet wat om je te onderscheiden.

Een standaard S-klasse kan nog best ingetogen zijn. Bestel ‘m in het zwart en de gemiddelde voorbijganger ziet niet het verschil met een taxi. Dat wordt een ander verhaal als je een Maybach S-klasse bestelt. Dat is geen auto voor zakenmensen die anoniem van afspraak naar afspraak willen rijden. Dit is een auto voor mensen die gezien willen worden.

Zoals bleek uit de meest recente kwartaalcijfers van Mercedes verkopen Maybach’s beter dan ooit. In Q2 werden 4.400 exemplaren afgeleverd, meer dan er ooit gebouwd zijn in de periode dat het een eigen merk was. Het kan zijn dat een normale Maybach S-klasse in bepaalde plaatsen daardoor niet meer genoeg is om de show te stelen.

Voor de eigenaren die daarmee in hun met kaviaar gevulde maag zitten, is er gelukkig Mansory. De Duitse tuner komt bijna wekelijks met een nieuwe creatie op de proppen en deze keer is de Maybach S-klasse aan de beurt.

Mansory heeft een poging gedaan om de Maybach S-klasse een sportieve look te geven, met onder andere een carbon splitter, side skirts, difusser en twee spoilertjes. Als klap op de vuurpijl heeft de Maybach vier uitlaten gekregen. Het enige wat er nog aan ontbreekt is een AMG-badge.

Mansory heeft de Maybach S-klasse verder voorzien van velgen uit hun eigen schappen, al was dat een beetje overbodig. De standaard velgen van de Maybach S-klasse zijn namelijk ook al tamelijk opvallend. Of je nu voor de veelspaaksvelgen gaat of voor de putdeksels.

Mansory voelde zich ook geroepen om het interieur onder handen te nemen. Ze denken het beter te kunnen dan Mercedes zelf en hebben het hele interieur opnieuw bekleed. Daarbij hebben ze ook alle Mercedes-logo’s vervangen voor hun eigen logo’s. Er is ook een heuse sterrenhemel á la Rolls-Royce.

Waren dat alle aanpassingen? Nee, want ook de motor is nog aangepakt door Mansory. Ze hebben een upgrade voor zowel de V8 uit de S 580 als de V12 uit de S680. In het eerste geval krijg je 600 pk en 820 Nm, in het tweede geval maar liefst 720 pk en 1.000 Nm.

Dit nieuws is vers van de pers, maar toch is de Machbach S-klasse van Mansory al in het wild gesignaleerd. Autoblog-lezer @ce911 kwam deze namelijk twee weken geleden al tegen in België. Waarschijnlijk onderweg naar Nederland, gelet op het kenteken van de vrachtwagen.