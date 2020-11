Mansory RS-Q8 heeft 4 vijfhoekige uitlaten - Autoblog.nl

De Mansory RS-Q8 is stiekem geweldige kitsch.

Newsflash: mensen gaan de RS-Q8 niet mooi vinden. De meest bizarre termen worden gebezigd om het virtuele gal over deze Duitse mastodont te spuwen. Als je het niet gelooft, check de reacties onder dit artikel. De kans dat men heel erg positief is, is nihil.

Mansory RS-Q8

Het is natuurlijk ook de kat op het spek binden. Een zware crossover die ook nog eens zwaar getuned is. Op een vrij opzichte en foute manier. Feit is wel dat Mansory zijn markt heel erg goed kent en dat de combinatie van duur en snel stiekem best gaaf is. Met de Mansory RS-Q8 is dat niet anders.











Opsmuk Mansory RS-Q8

Ten eerste even het uiterlijk. De Mansory RS-Q8 is voorzien van alle mogelijke accessoires en opsmuk. Denk aan vier vijfhoekige uitlaten, een diffuser, een spoiler, nóg een spoiler en flinke sideskirts. Ook zijn er her en der wat ‘vents’ te vinden die de suggustie moeten wekken dat er veel lucht in en uitgaat. Dat geldt ook voor de enorme motorkap, die nu van carbon is. Sowieso wordt er gebruik gemaakt van veel koolstofvezel. Mansory heeft zijn eigen autoclave en kan het goedje zelf vervaardigen.







Technische wijzigingen

Dan de technische wijzigingen. Die zijn iets minder exotisch. Mansory heeft speciaal voor deze auto een sportuitlaat ontwikkeld die lichter is en minder weerstand biedt. Vervolgens is de ECU aangepast en tada: het vermogen stijgt van 600 pk naar 780 pk. Dat is enorm veel voor chiptuing en een andere uitlaat. Nu zijn er meerdere tuners die soortgelijke waarden halen met soortgelijke ingrepen. Het blok heeft gewoon de reserves in huis.





Prestaties Mansory RS-Q8

De prestaties van de Mansory RS-Q8 zijn dan ook niet verkeerd. Het apparaat kan namelijk in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren. De topsnelheid wordt verhoogd van 250 km/u naar 320 km/u.

Onafgeveerd gewicht

Het mooiste van dit alles zijn de velgen. Of wacht, wat Mansory erover vermelden. Ze benoemen namelijk het onafgeveerd gewicht. Dat is op zich niet vreemd, maar wel het woordje ‘minimaliseren’. De wielen van de Mansory RS-Q8 zijn namelijk 23 inch of 24 inch groot. Beide modellen zijn gesmeed, dus relatief gezien zijn ze vrij licht. Maar op deze wijze is het alsof je een Double Big Tasty eet, maar dan zonder ketchup. Het zet niet echt zoden aan de dijk.







Interieur

Verder kun je natuurlijk de auto aankleden zoals je zelf wenst. Je kunt ook enkele onderdelen bestellen, in plaats van het gehele pakket. Ook in het interieur maken ze precies wat je wilt. Als alle nachtapothekers al een RS-Q8 hebben, is de Mansory RS-Q8 een goede manier om je te onderscheiden. Als dagapotheker of supplementverstrekker kun je je natuurlijk ook aanmelden bij de Duitse tuner.