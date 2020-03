Mansory RS6 is verrassend geslaagd

Of jij de RS6 van Mansory mooi vindt, is een beetje afhankelijk van wat je referentiekader is.

Waarschijnlijk was er een beurs waarop Mansory zijn nieuwe producten wil laten zien. Vandaag kwam de Urus al voorbij, nu is het tijd voor iets compleet anders. Althans, qua type auto. In technisch opzicht zijn er veel overeenkomsten. Daarover zo meer.

Niet onaardig

Het is niet de eerste keer dat Mansory een Audi bij de kladden pakt. Voorheen namen ze de R8 Spyder onder handen. Dat was een verrassend geslaagde creatie. Dat kunnen we nu weer zeggen. Waar ze vanmiddag briljant de plank missloegen met de Urus, is de Mansory RS6 Avant niet onaardig.

Onderstuurindicator

Wellicht valt de schade mee doordat ervoor gekozen is om een zwarte RS6 Avant te pakken en gebruik te maken van slechts één kleurschakering. Er is een oranje streep over de gehele auto. De kleur is ook gebruikt voor de remmen, velgranden en details in het interieur. Over het interieur gesproken, dat is voornamelijk bekleed met alcantara. Het stuurwiel tart wel de goede smaak. Tevens is er een oranje onderstuurindicator. De RS6 is van zichzelf behoorlijk over de top, dus lijken de modificaties redelijk subtiel te zijn.

Stijlvol

Er is een nieuwe voorbumper met een nieuwe splitter. Aan de zijkant zien we nieuwe skirts en enorme 22″ velgen. Overigens kun je de gewone RS6 optioneel tegenwoordig ook al samenstellen met 22″. De achterzijde komt iets AMG-esque over dankzij de vier vierkante uitlaten. Stijlvol is het zeker niet, maar het had erger gekund. Wel geinig: de spoiler en het feit dat je die alumium lijst niet meer ziet aan de achterkant.

720 paarden

Al dat uiterlijk vertoon moet natuurlijk wel een beetje ergens voor goed zijn. De 4.0 V8 van de RS6 is grotendeels gelijk aan de Urus. In de RS6 stijgt het vermogen van 600 pk naar 720 pk. Het maximale koppel gaat omhoog van 800 Nm naar 1.000 Nm. Daarmee sprint je in 3,2 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is (nog) niet bekend. Niet verkeerd, maar als Mansory 836 pk uit de zelfde V8 weet te halen in de Urus, wil je dat ook in de RS6.