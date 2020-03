Helmut Marko is furieus op FIA en Ferrari

Helmut Marko is niet erg te spreken over de gang van zaken tussen Ferrari en de FIA.

Helmut Marko is boos op de FIA en Ferrari. Heel boos. Eigenlijk kunnen we het ook wel een beetje begrijpen. Het gaat niet eens om de nieuwe budget cap of het feit dat Red Bull echt niet te drinken is. Nee, het gaat om de hand die Ferrari boven het hoofd wordt gehouden.

Vorig jaar wist Ferrari die regels zeer flexibel te interpreteren. Na de tweede seizoenshelft had Ferrari een manier gevonden om te sjoemelen met de brandstofsensor. Met succes, want hun motoren hadden aanzienlijk meer vermogen. Leclerc wist zo een paar pole positions op rijd te bemachtigen.

Vingers getikt

Ferrari is op zijn vingers getikt door de FIA. Onlangs werd bekendgemaakt dat de FIA en Ferrari ‘eruit zijn’ en dat daarmee de zaak is afgedaan. Daar kun je het mee eens zijn, maar het is eigenlijk een heel lieve straf voor keihard valsspelen. Uiteraard zijn de concurrenten van Ferrari laaiend. Met name Helmut Marko weet perfect een podium met microfoon te vinden waar hij zijn zegje kan doen.

Aan Speedweek liet de Oostenrijker het totaal niet eens te zijn met de beslissing. Dat bleek al uit het feit dat zeven teams samen reageerden op het incident. De enige twee teams die niet reageerden op het vals spelen van Ferrari, waren Haas (gebruiken een Ferrari motor) en Alfa Romeo (gebruiken ook een Ferrari motor).

24.000.000 dollar

De woorden die Marko er nog bovenop doet, passen uitstekend bij de Oostenrijker. Volgens de oud-teamgenoot van Gijs van Lennep is het namelijk een grof schandaal. Ook zou Christian Horner eigenlijk een schadeclaim moeten indienen. Want ondanks dat Ferrari en de FIA de zaak hebben afgedaan, blijft het feit staan dat Ferrari met niet reglementaire auto’s WK-punten én geld hebben binnengeharkt. Marko adviseert Horner dus ook om een schadeclaim in te dienen van 24 miljoen dollar.

Mocht je denken: wat een hoog en specifiek bedrag: dat is ongeveer het prijzengeld wat Red Bull niet kon ontvangen omdat Ferrari die punten (en dollars) pakte met een, nogmaals, auto waarmee ze dus in feite niet aan de start hadden mogen verschijnen. De Red Bull-adviseur beweert dat Red Bull dankzij Ferrari de tweede plaats in de WK-eindstand hebben misgelopen.