PostNL en UPS straks aan de Brightdrop EV410?

De compacte elektrische bedrijfswagen genaamd Brightdrop EV410 is ideaal voor bezorgers in de stad.

Juist voor het bezorgen van pakketjes, waar veel korte stops gemaakt moeten worden, is een elektrische auto handig. Je hebt niet die uitstoot van het constant optrekken óf het irritante ronken van een dieselmotor voor je deur als de bezorger komt. General Motors zet in op deze ontwikkelingen. Dat deden ze eerder met de Brightdrop EV600 en nu is de EV410 aangekondigd.

Het is de tweede elektrische bedrijfswagen van het Amerikaanse autoconcern in de reeks. De productie van het compacte ding moet plaatsvinden vanaf 2023 in Ontario, Canada. In dezelfde fabriek als waar de EV600 wordt gebouwd. GM is naar eigen zeggen zo’n 20 maanden zoet geweest met het ontwikkelen van de Brightdrop EV410.

Nog even terug naar die EV600. De bezorgers van Fedex in Amerika gaan nog dit najaar rijden met de eerste exemplaren van dit model. De EV10 is in feite een kleinere variant op de EV600. Met onder andere een kortere wielbasis. De actieradius van de compacte elektrische EV410 komt neer op zo’n 400 kilometer volgens GM. Dat is nog best fors. Telecommunicatieconcern Verizon heeft alvast een grote order uitstaan om de Brightdrop EV410 te gaan rijden.