Netflix wil opnieuw gooi doen naar Formule 1 rechten

Brood en spelen zijn de big business van dit tijdsgewricht. Netflix realiseert zich dat en doet een gooi naar de F1 rechten.

We zitten volgens sommigen in de eindfase van ‘de Westerse samenleving’. Orakels als Ray Dalio predikken al jaren dat er een gigantische crash komt. Je kan er natuurlijk een beetje cynisch over zijn. Blijf dat je hele leven verkondigen en je krijgt mogelijk een keer gelijk natuurlijk. Maar toch zijn onze gezamenlijke gedachtes aan het Romeinse Rijk er misschien niet voor niks.

Bootssss

Bij de vorige ‘grote beschaving’ ging het ook helemaal mis toen de keizers meestal de bootsssjunge van de vorige keizer waren en het volk gepaaid werd met Brood en Spelen om opstandjes te voorkomen. In de afgelopen jaren zijn sportteams en sportevenementen harder in waarde geëxplodeerd dan de Bitcoin.

F1 Goedkoop?

De Formule 1 is wat dat betreft nog relatief goedkoop. Waar de rechten voor de Premier League en NBA voor miljarden over de toonbank gaan in Amerika, heeft Disney (ESPN) de Amerikaanse F1 rechten enkele jaren geleden nog voor een lousy 90 miljoen per jaar gekocht.

Sport is big business

Bij Netflix zwaait sinds november Kate Jackson de scepter, voorheen nog een bons bij ESPN. Zij ziet kansen voor Netflix om sport te vermarkten. Afgelopen jaar werd het schijngevecht tussen Iron Mike Tyson en de vriend van Jutta Leerdam nog het meest gestreamde ‘sport’-evenement ter wereld. En Netflix is inmiddels ook bezig wedstrijden van de mooiste sport ter wereld uit te zenden (American Football). En voor 5 miljard(!) heeft men de WWE rechten voor de komende tien jaar vastgelegd. Ook aan de amateursport wordt gedacht, met de rechten voor het WK damesvoetbal in 2027 en 2031 #temakkelijk.

Pretty penny

De F1 rechten overnemen is in die zin een ‘logische’ stap, na het succes van Drive to Survive. Er was al eerder sprake van dat Netflix die zou willen kopen. Ook Apple zou in de running zijn geweest. Maar zij wilden exclusief de rechten voor de hele wereld hebben. Hoe het allemaal uit gaat vallen en wat voor impact dat heeft op de Nederlandse situatie valt te bezien. Maar dat er pretty pennies betaald gaan worden, staat vast. Tenzij natuurlijk die megacrash komt…