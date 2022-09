De Vries doet niet meer mee volgende GP

Nee, De Vries doet niet meer mee dit weekend. Maar of het héél erg is?

Jan-Jaap van der Wal had het goed gezien. Het vast panellid van ‘Dit Was Het Nieuws’ (waarom staat het na de eerste ronde altijd vier tegen vier?) had ooit het idee ‘Je doet niet meer mee‘. Een uitdrukking die in 2022 relevanter is dan ooit. Niet dat Nyck de Vries op die manier in het nieuws kwam, overigens. We moesten er eventjes aan denken toen we hoorden dat voor Singapore Nyck de Vries niet meer mee doet.

Dit weekend is namelijk de GP van Singapore. Alexander Albon heeft gisteravond bevestigd dat hij fris en fit genoeg is om mee te doen. Dit heeft direct tot gevolg dat Nyck de Vries níet meer mee doet komende race.

De Vries wél aanwezig

Hij is wel aanwezig op het circuit, uiteraard. In dit geval als reserve-coureur bij Williams. Alexander Albon – de coureur die Nyck verving tijdens de GP Italië 2022 – had last van zijn appendix. De Britse Thai heeft aan gewichtsreductie gedaan door deze laten te verwijderen.

Het was nog maar de vraag of het een verstandige beslissing zou zijn voor De Vries om de GP van Singapore te rijden. Op Monza kan je – als je geen Latifi heet – met de Williams voor een verrassing zorgen vanwege de hoge topsnelheid van die auto. Singapore zal waarschijnlijk erg lastig worden voor de Williams-coureurs met lagere snelheden en veel 90-graden bochten.

Singapore zeer veeleisend

Dat niet alleen, waar Monza het minst veeleisend is voor het fysieke gestel van de coureurs, had Nyck de Vries toch behoorlijk last van zijn schouders. De monteurs moesten hem uit zijn auto helpen. Vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid is Singepore juist een van de meest veeleisende circuits van de kalender. Dat zou dus nog zwaarder worden.

De Vries heeft echter zichzelf lekker in de kijker gereden in Monza. Hij wordt in verband gebracht met een stoeltje voor onder andere AlphaTauri, Alpine en Williams. Voor Alexander Albon verliep de operatie op zich geslaagd, maar bleek de nasleep langer te duren dan verwacht. Vanwege complicaties heeft hij zelfs eventjes op de intensive care gelegen.

