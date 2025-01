Manthey-pakket voor de 911 GT3 RS is belachelijk duur

Je raceauto voor op de weg kan nog extremer, maar wel tegen een flink prijskaartje.

Van minder is meer hebben ze bij Manthey Racing niet gehoord. De van zichzelf al behoorlijk agressieve Porsche 911 992 GT3 RS moest blijkbaar ng extremer. En weet je wat: het werkt ook nog eens. Vaak krijgen dit soort auto’s met een extra tuninglaag wat te veel van het goede, maar het Manthey-pakket voegt écht iets toe. Daarvoor moeten geïnteresseerden wel diep in de buidel tasten.

Sowieso zul je een grote portemonnee nodig hebben om een 992 GT3 RS te kopen. De prijs van de straatlegale raceauto begint bij € 364.800. Daarvoor krijg je een 4,0-liter boxer zescilinder die 525 pk en 465 Nm produceert. De sprint naar de 100 doet de 992 GT3 RS in 3,2 seconden. Maar deze auto is heel veel meer dan zijn cijfertjes. Ook zonder Manthey-pakket.

Het Manthey-pakket voor de 911 GT3 RS

Mocht je het toch allemaal nog wat te subtiel vinden, dan ga je voor de Manthey-upgrade. Wat dat allemaal inhoudt? Ga er maar eens even goed voor zitten. We noemen: een moddervet aerodynamicapakket voor meer dan 1.000 kilo downforce bij 285 km/u, verbeterde semi-actieve schroefophanging, geoptimaliseerde veerconstantes, een nieuw ontwikkelde ECU, nieuwe onafhankelijke dempers met twee afzonderlijke kleppen, een remleidingset met stalen coating en optionele race-remblokken als je keramische remmen hebt. Het oog wil ook wat en dus zijn er wat Manthey-logootjes in het interieur.

Misschien nog wel het opvallendste aan het Manthey-pakket voor de Porsche 911 GT3 RS: de raceauto voor op de weg, blijft op de weg. Inderdaad, de 911 GT3 RS blijft ook met Manthey-pakket straatlegaal. Ook aan de garantie verandert niets.

De prijs van de Manthey-kit

Goed, je wilde weten wat mensen met een vermogen gelijk aan dat van Dagobert Duck moeten betalen voor dit geintje. Het Manthey-pakket voor de Porsche 911 992 GT3 RS kost in Nederland € 107.127,35 inclusief btw. Ter vergelijking: de instapprijs van de Porsche Taycan is € 107.700.

Je moet natuurlijk wel zelf een 911 GT3 RS aanleveren. Samen met de nieuwprijs van zo’n 992 ben je inclusief Manthey-pakket minimaal € 471.927,35 kwijt. Vink een paar opties aan en je gaat dus over het half miljoen voor de extreemste straat-911 aller tijden.