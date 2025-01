EV-verkoop gaat door het dak! Zoveel werden er in 2024 verkocht

Ook wereldwijd stegen de EV-verkopen.

Nederlanders die voor een nieuwe auto gaan, kiezen het vaakst een hybride. Kijk je naar de tweedehandsverkoop, dan voeren benzineauto’s nog duidelijk de toon. En elektrische auto’s? Die worden meer nieuw dan gebruikt gekocht: 132.166 nieuwe EV’s tegenover 85.637 gebruikte elektrische auto’s die van eigenaar wisselden. Ook wereldwijd vliegen de nieuwe EV’s als warme broodjes over de toonbank. Dat blijkt wel uit de EV-verkoop van 2024.

Onderzoeksbureau Rho Motion zocht alle verkoopdata van elektrische auto’s bij elkaar en kwam met de volgende conclusies. In 2024 steeg de EV-verkoop wereldwijd met 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent dat er vorig jaar 17,1 miljoen nieuwe elektrische auto’s de wegen op kwamen.

Verrassing: China is grootste EV-land

De meeste nieuwe elektrische auto’s vind je op de Chinese wegen. 11 miljoen stuks werden er daar afgeleverd. Dat is 40 procent meer dan in 2023. Zelfs als je de EV-verkoop in de rest van de wereld optelt, kom je niet in de buurt van het aantal nieuwe e-auto’s dat in China werd verkocht.

Ook in de VS en Canada steeg de EV-verkoop in 2024. Het aantal nieuwe elektrische auto’s daar is maar een schijntje tegenover grootmacht China. Vorig jaar kwamen er 1,8 miljoen nieuwe EV’s naar Noord-Amerika. Europa zag als enige regio de EV-verkoop dalen in 2024. De nieuwverkoop bleef steken op 3 miljoen auto’s, wat 3 procent minder is dan in 2023.

Ook niet onbelangrijk: in overige regio’s groeide de nieuwe EV-markt. In de rest van de wereld werden 1,3 miljoen nieuwe elektrische auto’s verkocht. Dat is 27 procent meer dan het jaar ervoor.

Hoe nu verder?

Datamanager Charles Lester ziet de regionale verschillen toenemen door de lichte krimp in Europa en de sterke groei in China. Lester zegt: ”Wat duidelijk is, is dat de hulpmiddelen van de overheid om een EV te kopen, werken. In Noord-Amerika komt de groei grotendeels door de subsidies. In het Verenigd Koninkrijk zorgt de ZEV-mandaat (alle nieuwe auto’s moeten vanaf 2035 elektrisch zijn) ervoor dat fabrikanten erg worden aangespoord om auto’s te verkopen met een lage uitstoot.”

Aan de andere kant ziet Lester ook wat er gebeurt als de subsidies verdwijnen. ”Het weghalen van de subsidies in Duitsland heeft een verwoestende impact gehad op de hele Europese markt. Als de Verenigde Staten dat voorbeeld volgen, zal daar mogelijk hetzelfde gebeuren”, voorspelt Lester.

Dat is een interessante gedachte. Trump heeft namelijk gezegd dat ie de EV-subsidies wil stopzetten, ondanks zijn innige vriendschap met Musk. Krijgt de EV-verkoop in 2025 een knauw of zal China wederom het verkoopgat dichten?

