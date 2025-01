Goedkoopste PHEV van Skoda heeft grootste actieradius

Het minste geld voor het grootste bereik.

We zijn gewend om extra te betalen voor wat extra’s, toch? Voor een sterkere motor of opties voor meer comfort leggen we graag wat extra euro’s bij. Bij sommige EV’s werkt dat anders. Daarbij hebben instapmodellen een grotere actieradius dan de dikkere uitvoeringen. Best vreemd, nietwaar? Ook op de plug-in hybride markt kun je geld besparen en elektrisch verder rijden. Zo is de Skoda Superb Hatchback de goedkoopste PHEV van het merk in Nederland en kom je er elektrisch het verst mee.

Wie tot vandaag bij de Skoda-dealer kwam en zei: ”Doe maar een PHEV’je”, werd opgezadeld met een Kodiaq of een Superb Combi. Die eerst is een SUV waardoor ie veel meer luchtweerstand heeft dan de station die de Superb Combi is. Volgens de WLTP-berekeningen haalt de Kodiaq 123 kilometer op een volle accu. De Superb-station haalt 134 kilometer wanneer ie alleen de elektromotor gebruikt.

Superb Hatchback PHEV

Het verschil in actieradius tussen de Superb Hathback en Combi is verwaarloosbaar. De Hatchback komt elektrisch volgens de WLTP 136 kilometer ver. Jep, maar 2 kilometer meer, maar de cijfers liegen niet. Daarnaast komt de Superb Hatchback hiermee op plaats drie in de lijst van PHEV’s met de grootste actieradius van Nederland. De Skoda moet alleen de VW Golf eHybrid en Audi A3 Sportback voor zich dulden.

Extra prettig is dat de Superb Hatchback de goedkoopste PHEV van Skoda is. Je betaalt minimaal € 42.990. De Superb Combi gaat in Nederland voor minimaal € 43.990 en de Kodiaq PHEV kost ten minste € 44.990. Steeds sprongetjes van € 1.000 dus.

De goedkoopste Skoda PHEV heeft altijd een 1,5-liter TSI turbomotor en een zestraps DSG-automaat. Het vermogen is 204 pk en het koppel bedraagt 350 Nm. Via het Dynamic Chassis Control-systeem kun je het rijgedrag comfortabeler of sportiever instellen.

Een nieuwe lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 25,7 kWh, maar kan daar maar 19,7 kWh van gebruiken. De accu kan worden opgeladen met maximaal 40 kW of thuis met 11 kW. Bij de snelste methode duurt het opladen van 10 naar 80 procent ongeveer 2,5 uur.

De goedkoopste Skoda-PHEV die ook nog eens elektrisch het verste komt, is vanaf nu te configureren. Vanaf april 2025 staat ie bij de dealers. Houd er rekening mee dat je vanaf dit jaar meer wegenbelasting moet betalen als PHEV-rijder.