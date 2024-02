Marechaussee gaat BMW’s met zes-in-lijn rijden

Ja, tuurlijk, de Koninklijke Marechaussee krijgt wel BMW’s met zes-in-lijn. Geen Audi’s met V6’jes.

Elk merk heeft zo zijn specialiteit als het om motoren gaat. Bij Porsche vinden ze de zescilinder boxer tof, Audi heeft de V10, Daihatsu is ijzersterk met driecilinders (en crashtests), terwijl Volvo de vijfcilinder onsterfelijk heeft gemaakt.

Maar zelden was een motortype zo met een merk verbonden als de zes-in-lijn met BMW. Die twee gaan perfect samen als pindakaas en jam, patat met Oliehoorn fritessaus of IAMS brokken met zalmolie (onze Spaniel op de redactie doet ook even een suggestie).

BMW met zes-in-lijn

De combinatie van een atmosferische zes-in-lijn, handbak, achterwielaandrijving en verder niet al te veel elektronica bestaat niet meer. Alles bij BMW heeft tegenwoordig een turbo in het geval van de M-modellen zitten er zelfs twee turbo’s op de reihensechseers.

Toch hebben de BMW’s van de marechaussee een atmosferische zes-in-lijn. Het betreft namelijk de K1600GT. Leuk weetje: BMW heeft de motor zelf niet ontworpen, maar het Britse Ricardo.

Dat de Koninklijke Marechaussee gekozen heeft voor BMW is niet vreemd. BMW is namelijk ijzersterk als het aankomt op dit gedeelte van de markt qua tourmotoren. Sinds 2006 rijdt de Koninklijke Marechaussee op de Yamaha FJR1300. Deze motorfiets is echter niet gehomologeerd voor Euro 6 en niet meer leverbaar hier.

Superdikke K1600 GT-p

We gingen er onwillekeurig vanuit dat men voor de R1250RT zou kiezen. Dat is immers het prototype politiefiets. Maar het is dus de luxere, snellere, duurdere en meer prestigieuze K1600 geworden. Ze hebben ook de R1250RT getest, maar de K1600 bleek beter aan de eisen te voldoen.

Overigens is het niet zo dat de Koninklijke Marechaussee al hun fietsen gaat vervangen. Ze gaan eerst testen met de BMW K1600 GT-p de komende week. Aangezien er verder geen alternatieven zijn in deze klasse, is de kans dan ook levensgroot dat de Nederlandse militaire politie uiteindelijk zal gaan kiezen voor deze motorfiets. Al is het maar dat de vader van ondergetekende scribent in kwestie bij de marechaussee heeft gezeten en zo’n K1600 GT gereden heeft. Dat kan geen toeval zijn.

Fotocredits: Koninklijke Marechaussee