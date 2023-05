Helaas: einde in zicht voor de Mercedes CLS

De Audi A7 kun je al niet meer kopen in Nederland, maar ook de CLS is geen lang leven meer beschoren.

Mercedes is een ster in het opvullen van niches. Het merk heeft zo’n beetje alle denkbare segmenten en carrosserievarianten wel gehad. De ene niche was wat succesvoller dan de andere. De R-klasse heeft weinig navolging gekregen, maar de CLS daarentegen was een heuse trendsetter.

De CLS leek misschien overbodig, maar toch was een fraaie, sportief gelijnde sedan een welkome aanvulling. Een E-Klasse is een uitstekende auto, maar het is geen model met ‘sex appeal’. De CLS bleek een schot in de roos en inspireerde Audi en BMW om met soortgelijke auto’s te komen.

Met de tweede generatie CLS zag Mercedes zelfs kans om nog een niche aan te boren, met de CLS Shooting Brake. Dit is een van de fraaiste stationwagens ooit, maar helaas was deze niche geen lang leven beschoren. De CLS Shooting Brake heeft het maar één generatie volgehouden.

Eerste generatie (2004-2010) Tweede generatie (2011-2018) Derde generatie (2018-2023)

Helaas is nu ook het einde voor de CLS sedan in zicht. De huidige generatie, die in 2018 het levenslicht zag, zal de laatste zijn. Mercedes is hun enorme gamma langzaam aan het uitdunnen en dat betekent dat ook de CLS eraan moet geloven. Een woordvoerder heeft aan Car Expert laten weten dat de laatste exemplaren in augustus van de band zullen rollen.

Dit alles is goed nieuws voor BMW, want de 8 Serie Gran Coupé heeft straks het rijk alleen. In Nederland in ieder geval, want de Audi A7 is hier recent uit de prijslijsten verdwenen. Dit heeft natuurlijk een reden: vorig jaar zijn er in Nederland welgeteld 7 A7’s verkocht. Met de CLS was het net iets minder dramatisch, maar met 22 verkochte exemplaren zijn de hoogtijdagen van de CLS ook duidelijk voorbij.