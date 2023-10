Doodnormale Mercedes CLS heeft een verrassing aan boord

We kijken naar een redelijk doorsnee Mercedes CLS occasion, maar het interieur is iets specialer dan menig soortgenoot.

De toekomst van de Mercedes CLS is nog een beetje onduidelijk. Op zich is de niche ‘vierdeurs coupé’ die de eerste CLS (C219) zo’n beetje uitvond relevanter dan ooit, maar bij het onthullen van de CLE werd duidelijk dat die auto de rol van de CLS mede op zich neemt. De C257 lijkt dan ook een beetje de laatste adem van de CLS te zijn, tenminste, voor nu.

Mercedes CLS

Daar tussenin zat nog één generatie, de C218. Ondergetekende vind het de mooiste en dit was ook de enige keer dat Mercedes een CLS Shooting Brake durfde. Maar ook de coupé is al beeldschoon. Hij is ook nog best aardig verkocht, waardoor je een doorsnee versie van de C218 nog eens zou kunnen bezitten ook. Wij hebben eentje gevonden die wellicht doorsnee lijkt, maar een verrassing binnenin heeft.

Niet onder de kap

Die verrassing vinden we niet onder de motorkap. Er ligt ‘gewoon’ een 350 CDI motor in. Dat was de V6 diesel met 266 pk. Zeker geen verkeerde aandrijflijn, maar aangezien er niks gemeld wordt over kietelen en de kilometerstand 265.000 is, gaan we ervanuit dat daar niks gebeurd is in het 12-jarige leven van deze CLS.

Interieur

Nee, de bijzonderheid van deze Mercedes CLS occasion wordt duidelijk wanneer je de deur opent. Eigenlijk daarvoor al. Deze CLS is voorzien van een ‘Brabus oranje’ interieur. Het oranje leder met ruitjespatroon in de stoelen kun je inderdaad kennen van Brabus en deze CLS heeft dezelfde behandeling gekregen. Ook zien we een iets groter scherm dan het standaard Comand-scherm wat de CLS toen nog had.

Het maakt deze ogenschijnlijk reguliere CLS in ieder geval uniek. De verkoop wordt gedaan door Bekleed Bedrijf Brabant, dus wie de bekleding heeft gedaan lijkt redelijk evident.

Kopen

BBB (en dan niet de politieke partij) heeft hopelijk zulk goed werk geleverd dat een prijskaartje van 23.200 euro goed te praten is. Dat moet deze zeer ervaren Mercedes CLS occasion namelijk nog opleveren. Goed, van gebruikssporen in het interieur heb je nauwelijks last en hij ziet er verder netjes uit, maar goedkoop is het niet. Zo duur is uniek zijn dus kennelijk. Je kunt de CLS bekijken op Marktplaats.