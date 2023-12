Zou jij een gebruikte auto gaan leasen?

Een gebruikte auto leasen klinkt onlogisch. Omdat dat eigenlijk zo is, maar het gaat er echt aankomen.

Tegenwoordig zijn er heel erg veel financiële constructies mogelijk, waarmee je een auto kunt rijden. Er is dus meer dan huren, leasen of kopen. Onze hoofdredacteur @michaelras heeft zichzelf als proefkonijn beschikbaar gesteld om te oefenen met een Lynk & Co 01. Die auto kun je namelijk ook rijden in abonnementsvorm. En ja, die betaalt hij gewoon zelf.

Voor elk type persoon is er dus wel een constructie mogelijk. Maar wat voor constructie is er dan voor mensen met weinig geld? Nou, daar heeft Honda dus een oplossing voor. Je kan bij hen namelijk een gebruikte auto gaan leasen!

Nieuw = schreeuwend duur

Nieuwe Honda’s zijn inderdaad schreeuwend duur, dus moet je inderdaad kijken naar occasions. Nu zijn Honda’s behoorlijk duur, omdat ze technisch erg goed in elkaar steken. Dus ook na langere tijd kan Honda ervan op aan dat je nog prima met de auto’s kunt rijden.

In de Verenigde Staten is Honda (en diens luxemerk Acura) begonnen met het aanbieden van leaseproducten voor gebruikte auto’s. Dus als jij een Honda Accord, Civic of CR-V ziet in het HondaTrue Used-programma met twee ton op de klok, dan kun je die gebruikte auto gewoon leasen. De aanbetaling voor zo’n auto is grofweg dan 1.000 dollar en dan betaal je voor vier jaar 250 dollar per maand.

Gebruikte auto lease: hoe zit het met garantie?

Maar dan dank je: “Jahaa, hoe zit het dan met de garantie? Die is er dan niet, neem ik aan?” Nou, die is er dus wel! Je krijgt namelijk 100 dagen of 8.000 km pure garantie op je wagen. Gewoon van bumper tot bumper, dus alles wat er maar kapot kan gaan, valt eronder. Daarnaast krijg je een olieservice bij de prijs inbegrrepen. Ook pechservice valt eronder.

Dan zijn er twee vragen. Ten eerste: waarom doet Honda dit? Simpel, het is niet alleen een blijk van eigen kunnen, maar ook om nieuwe klanten binnen te halen. Ook in de VS is Honda niet een heel erg sexy merk. Met dit programma hopen ze jongere klanten sneller te verleiden om de Honda-dealer binnen te stappen. Zeker mensen die voor het eerst een auto gaan kopen, die zouden normaal gesproken niet in de buurt van een Honda-dealer komen, maar op deze manier wel.

Iets voor Nederland?

De tweede vraag: gaan ze dit ook in Nederland doen? Daar is nu nog geen indicatie voor. In tegenstelling tot in de VS speelt Honda hier een zeer marginale rol van betekenis op de markt.

Maar, Honda daargelaten, het is wel een vorm die kan slagen. Het leasen van een gebruikte auto komt wel voor, maar is dan meestal meer een financiering. Daarbij wordt het vaker aangeboden door ‘avontuurlijke’ toko’s waar je liever geen auto koopt. De combinatie van een een stukje onderhoud, garantie en het feit dat je met een merkdealer zaken doet, is wel een aantrekkelijke.

Gebruikte auto leasen iets voor jou?

In Europa is het misschien wel JUIST de manier om het aan te pakken. Er zijn bijna geen A-segmentauto’s meer, het B-segment is ook hard aan het opdrogen en er zijn volumemerken die zelfs het C-segment overslaan. Er is dus straks een enorme vraag naar auto’s, terwijl er nauwelijks aanbod is. Met een dergelijke constructie – om een gebruikte auto te leasen bij de dealer – kun je dat enigszins tackelen.

Dan rest nu de vraag aan jullie lieve lezers: zouden jullie overwegen om een gebruikte auto te leasen? Of halen jullie liever ook een occasion van 10 jaar oud uit Duitsland en hopen dat het goed uitpakt? Laat het weten, in de comments!

Via: Motor1.com