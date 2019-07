Dit is wat we al weten over de Audi RSQ8

Hij wordt ook buiten Koeweit verkocht!

Enige tijd geleden maakten we kennis met de Audi SQ8 op basis van de Q8, het nieuwe SUV-coupé vlaggenschip van Audi’s Q-range. Met 435 pk en 900 Nm is het zeker geen stakker, maar écht sportief kunnen we de auto natuurlijk ook niet noemen, al is het maar vanwege het feit dat er een zelfontbrander onder de kap ligt. Jawel! In Audi’s queeste om het imago van diesel een beetje op te poetsen, is het meer dan bereid het imago van haar S-modellen af te fakkelen: alle recente ‘S-en’ betreffen diesels (met neppe uitlaten). Daarbij is er in het geval van de SQ8 TDI ook nog eens gewoon een Touareg zonder ‘sportieve badge’ met dezelfde motor. Lekker dan.

Voor echte petrolheads is er gelukkig nog BMW de RS-badge. Daarbij kan je nog wel terecht voor een onvervalste benzine bom. Zo ook in het geval van de RSQ8, waarvan we dankzij een man in een regenjas met Audi-logo’s inmiddels weten dat ‘ie nog dit jaar op de markt verschijnt. De RSQ8-en zullen sowieso voorzien zijn van een geblazen 4.0 liter V8. De vraag is alleen nog even of de 4.0 er helemaal alleen voor staat. Dat was aanvankelijk namelijk de logische gedachte van velen. Echter, met louter die krachtbron zou de auto qua concept wel érg veel op een ‘Lamborghini Urus light’ gaan lijken, zeker met een ietwat geknepen vermogen van zo’n 600 pk.

Meer recentelijk dook daarom het gerucht op dat de RSQ8 de aandrijflijn van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid krijgt. Deze bestaat in principe uit dezelfde V8 (met wat minder power), alleen dan gekoppeld aan een 136 pk sterke elektromotor. Hiermee zou de RSQ8 wél een ietwat andere propositie worden dan de Lambo-SUV. Keerzijde van de medaille: met een systeemvermogen van 680 pk zou de boksbeugel min of meer bóven de Urus gepositioneerd worden. Het is dus even afwachten wat VAG Audi toestaat. Als we er echter van uitgaan dat Audi dealer Auto Flevo inside info heeft, dan is het eerste scenario nog altijd veel waarschijnlijker.

Uit de premature advertentie van Auto Flevo kunnen we meteen nog een aantal dingen halen, zoals de verwachte Nederlandse prijs. Een beetje Urus gaat al snel richting de drie ton en we verwachten voor de RSQ8 een basisprijs van dik over de twee ton. Vink een paar opties aan en je zit, zoals bij bovenstaand voorbeeld, op 240.000 Euro.

Ons onvolprezen spottersgilde heeft de RSQ8 inmiddels ook al een paar keer vastgelegd op de gevoelige plaat. Veel verrassingen levert dit niet op. Dikke bumpers et cetera, je kent het wel. De grote SUV werd onder andere gesnapt in Marbella, in Sausalito, California en natuurlijk op de ‘Ring. Tot onze vreugde lijkt de auto échte uitlaten te krijgen. Of nou ja, in de grote ovale stortkokers monden aan beide zijden op het oog in ieder geval twee kleinere pijpjes uit. Doen we het voor.



Image-Credit: @matdes en @spotcrewda via autojunk