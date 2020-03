Nationale Autoshow: Coronacrisis raakt de autosector

Een onderwerp van gesprek was snel gevonden bij de aflevering van de Nationale Autoshow van vandaag.

Uiteraard ging het tijdens de Nationale Autoshow over het coronavirus. Vanwege dezelfde reden waren de gasten ditmaal niet live aanwezig in de studio, maar vanuit hun eigen thuis.

Fabrieken Ford dicht

De aflevering begint met een interview met Roelant de Waard. Hij is vice president Marketing, Sales en Serivce bij Ford Europa. Zoals je ook op Autoblog kon lezen, heeft Ford noodgedwongen zijn fabrieken tijdelijk moeten sluiten. De reden is tweeledig. Allereerst is Ford natuurlijk verantwoordelijk voor haar werknemers en moet je hen beschermen. Ten tweede worden er nauwelijks auto’s verkocht die gebouwd moeten worden.

FOCWA

Het zou kunnen zijn dat je een heel voorzichtige bestuurder bent en geen idee hebt wat de FOCWA is. FOCWA is uiteraard een afkorting, het staat voor Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven. Als je schade rijdt, is de kans erg groot dat je bij een FOCWA-aangesloten bedrijf belandt. Vanwege de coronacrisis rijdt er bijna niemand meer, maar worden er dus ook haast geen schades meer gereden. De directeur van de branchevereniging, Femke Teeling, vertelt er vanuit haar zolderkamer alles over, waaronder de daling van de schade-intakes van 60%.

Dutch GP

De GP van Nederland wordt niet in mei verreden. De volgende datum die nu genoemd worden is 23 augustus. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden. Circuit directeur Robert van Overdijk deelt alles mee aan BNR.

Dikke stationwagon

Is het dan alleen maar kommer en kwel bij de Nationale Autoshow? Welnee, er zijn ook leuke dingen. Zo heeft Wouter een gave auto tot zijn beschikking: een Audi RS6. Hij deelt alvast de eerste bevindingen met Meindert. Ook kun je de eerste geluiden van de V8 beluisteren.

De gehele uitzending van de Nationale Autoshow met Meindert Schut en Wouter Karssen kun je hier beluisteren.