Maserati Ghibli knalt op muur in Noord-Brabant

Het zou komen door een technisch defect.







Een bijzondere gang van zaken, gisteravond in Dongen (Noord-Brabant). Een berger moest een sedan aftakelen en de politie zette de weg af naar aanleiding van een eenzijdig ongeval.

Een ongeval met een opmerkelijke oorzaak. In de hoofdrol hebben we een zwarte Maserati Ghibli. Volgens de bestuurder had de Italiaan te maken met een technisch defect. De automobilist verloor de macht over het stuur en kwam tegen een muur tot stilstand. Zo te zien is de crash niet met een al te hoge snelheid gebeurd. De schade aan het muurtje waar de Ghibli is tegenaan gebotst lijkt mee te vallen.

Het is niet bekend wat nu precies het technische probleem was. Gelukkig voor de bestuurder overkwam hem/haar dit op een rustige maandagavond en is de schade beperkt gebleven. Als de auto technische kuren kreeg op een drukke middag in een volle bebouwde kom hadden we nu potentieel een ander verhaal geschreven.

Er is niemand gewond geraakt bij de crash. De politie heeft de weg tijdelijk afgezet en een berger heeft de kapotte Maserati meegenomen.

Fotocredit: Politie gemeente Dongen via Facebook