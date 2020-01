Zo gaat Ford dieven te slim af zijn

Het heeft te maken met de wielen.

Autodiefstal is nog steeds een groot probleem. De systemen zijn slimmer geworden, maar dieven zitten ook niet stil. Waar ze vroeger gebruik maakten van ouderwetse gereedschappen, is tegenwoordig een laptop of wat randapparatuur voldoende om toegang te krijgen tot een voertuig.

Autofabrikanten zijn altijd bezig om de dieven, waar mogelijk, een stapje voor te zijn. Ford komt in dat kader met speciale vergrendelmoeren. Deze moeren komen uit een 3D-printer en zijn gebaseerd op de stem van de bestuurder. Ja, dat lees je goed! Ford heeft de technologie ontwikkeld in samenwerking met EOS.

De techniek moet voorkomen dat dieven je velgen (en banden) jatten. De unieke geluidsgolf van je stem wordt softwarematig in een fysiek patroon omgezet. Dit patroon gebruikt men voor het ontwerp van de inkepingen en sleutel van de vergrendelmoer. Uiteindelijk komen de meur en sleutel als één onderdeel uit de 3D-printer en worden vervolgens van elkaar losgekoppeld.

Ford is ook niet op zijn achterhoofd gevallen en er zijn beveiligingsmaatregelen toegepast op de technologie. Zo kan de moer niet worden gekloond of gekopieerd. Het patroon werkt niet alleen met een geluidsgolf van je stem. De moer kan ook een ontwerp krijgen op basis van je initialen of de omtrek van bijvoorbeeld een circuit.

Klinkt het nog beetje hocus pocus? Check de video hieronder om wat extra uitleg te krijgen.