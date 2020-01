Gemeenten harken bijna 10% meer parkeergeld binnen

Allerlei stijgingen van gemeentelijke heffingen zorgen voor meer geld in het laatje.







Wie rookt, drinkt en veel van de auto gebruik maakt weet dat hij (m/v) jaarlijks meer gaat betalen door verhogingen. Dat is geen nieuws. Het is echter ook zo dat steeds meer heffingen omhoog gaan. Afvalstoffenheffingen, rioolheffingen, maar ook parkeerheffingen.

Aangezien we hier geen rioolblog zijn, gaan we het over de parkeerheffingen hebben. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt de opbrengst van parkeerheffingen in 2020 voor gemeenten toe met bijna 10 procent. De grootste stijging is afkomstig van -hoe kan het ook anders- Amsterdam. Het CBS heeft berekend dat onze hoofdstad dit jaar 39 miljoen euro meer gaat binnenhalen in vergelijking met 2019. Ook Rotterdam (+13 miljoen euro) en Den Haag (+12 miljoen euro) zijn steden waar de gemeenten fors meer verdienen aan parkeerheffingen.

De parkeerheffingen in Amsterdam zijn een grote bron aan inkomsten voor de stad. De totale parkeerkosten leveren volgens de berekeningen een begroting van 321 miljoen euro op. Die 7,50 euro per uur in het centrum tikt immers lekker aan. Dat 020 een uitzondering is in vergelijking met andere Nederlandse steden zie je goed aan de begrote inkomsten uit gemeentelijke heffingen. Gemiddeld gezien zijn parkeergelden goed voor nog geen 10 procent van de inkomsten. In Amsterdam zijn de parkeerheffingen echter goed voor bijna 31 procent (!) van de begrote inkomsten.

Niet alleen een stijging van de parkeertarieven zorgen voor extra inkomsten. Ook het uitbreiden van parkeergebieden dragen bij. Zo moet je sinds dit jaar in Rotterdam dokken om te parkeren op het Noordereiland. Dit was een populaire locatie in de buurt van het centrum waar je tot voor kort gratis kon parkeren.

Foto: BMW X5M als een echte BMW geparkeerd. Via @toyotafortuner op Autojunk