Maserati: SUV’s, Alfieri, nieuwe Quattroporte & Ghibli

Niet alleen bij Alfa Romeo zijn er mooie plannen gepresenteerd.

We hebben Alfa gehad, tijd om de prachtige PowerPoint van Maserati er eens bij te pakken. Want sheets maken, dat kunnen ze wel daar in Italië. Ook voor Maser staan er mooie dingen op het programma. We moeten uiteindelijk maar zien of en hoe het gaat gebeuren, maar laten we optimistisch blijven.

Alfieri

Het belangrijkste nieuws voor autoliefhebbers is dat de naam Alfieri weer eens wordt genoemd. Gaat het nu dan eindelijk gebeuren? FCA heeft nog geen concreet jaar genoemd voor de onthulling van dit nieuwe model, maar verwacht ergens 2022. Wel is bekend geworden dat de Alfieri er als coupé en cabrio moet gaan komen. Het model gaat deel uitmaken van Maserati Blue. Daarover later meer.

Ciao diesel

Verder kunnen we de komende vijf jaar een gloednieuwe mid-size SUV verwachten en nieuwe generaties van de Levante, Ghibli en Quattroporte. De huidige modellen zullen de laatste Maserati’s zijn met een diesel. De nieuwe modellen komen er als plug-in hybride, wat we nog niet eerder hebben gezien bij de Italiaanse autofabrikant. Diesel zal bij Maserati in de komende vier jaar uitgefaseerd worden.

Volledig elektrisch

Maserati Blue is het nieuwe label voor volledig elektrische auto’s. Met Maserati Blue wil het merk modellen met een verbrandingsmotor én als elektrische variant aanbieden. Zo kunnen klanten zelf bepalen of ze een conventionele of een elektrische aandrijflijn wensen. Vandaag heeft FCA bekendgemaakt dat in elk geval de Alfieri en de nieuwe generatie Quattroporte en Levante er als volledige elektrische auto gaan komen.

Samenvatting

De komende vijf jaar mogen we acht nieuwe plug-in hybrides en vier volledige elektrische modellen van Maserati verwachten. De huidige Granturismo die nog niet zo gek lang geleden werd opgefrist blijft nog onderdeel van het gamma, maar zal uiteindelijk worden vervangen door de gloednieuwe Alfieri.