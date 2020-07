Maserati Ghibli Trofeo is ein-de-lijk bevestigd!

Wat hebben we lang moeten wachten op de Ghibli Trofeo.

De Maserati Ghibli is een beetje een wonderlijke automobiel. Het model loopt alweer een tijdje mee. Natuurlijk zijn er wel wat wijzigingen geweest, maar dat waren meer updates dan rigoreuze facelifts.

2020

Toch lijkt 2020 het jaar van de waarheid te worden van de Maserati Ghibli. Het probleem was het motorenaanbod van de Italiaanse E-segment limousine. In principe zijn de motoren in de Ghibli geweldig voor de petrolhead: krachtig en in de benzineversies een fraai geluid. Het probleem is dat je al gauw naar M5 prijzen gaat voor 540i prestaties.

Hybride

Maserati heeft het licht gezien de laatste tijd. Een tijdje geleden werd de eerste viercilinder Ghbili aangekondigd. De milde hybride zorgt ervoor dat de Ghbibli een stuk goedkoper aangeboden kan worden. Nu betaal je nog dik een ton voor een Ghbili, maar als ze dat naar 75.000 kunnen krijgen (eventueel wat van de standaarduitrusting op de optielijsten zetten), is het een interessant BMW 530i alternatief.

Ghibli Trofeo

Ook aan de bovenkant komt er een nieuwe Ghibli. Maserati heeft namelijk de Ghibli Trofeo bevestigd. Nog niet zo lang geleden hadden we een Levante Trofeo op de redactie voor de rijtest. De auto verbaasde vriend en vijand door zich meteen te profileren als de leukste SUV in zijn segment.

V8 of V6?

Nu maar hopen dat dat ook het geval gaat zijn met de Ghibli Trofeo. Qua motor kunnen we niet zeker zijn of de 3.9 liter V8 wederom gebruikt gaat worden. Er gaan geruchten dat Maserati werkt aan een nieuwe ‘Nettuno’-generatie van biturbo zescilinders. Deze motor zal debuteren in de M20 sportwagen en later zijn weg vinden naar andere Maserati’s. In de Ghibli Trofeo schijnt de motor goed te zijn voor 520 pk.

Quattroporte Trofeo

Naast een Ghibli Trofeo, komt er óók een Quattroporte Trofeo. Wat een feest! De Quattroporte Trofeo zal aangedreven worden door dezelfde V6, maar in dit geval met 580 pk. In de MC20 is de motor goed voor 630 pk, dus er zit nog een beetje marge in. Aan de andere kant: beide auto’s zijn al wat ouder en in de Maserati Quattroporte is de 3.9 al leverbaar. Dus wellicht doen ze bij Maserati iets minder moeite en gebruiken ze in beide uitvoeringen de 590 pk sterke V8 uit de Levante Trofeo.

Aantrekkelijker

Van beide modellen kunnen we ervan uitgaan dat ze ook visueel iets aantrekkelijker zullen worden. Denk aan andere bumpers, enorme wielen en veel koolstofvezel details. Ook het interieur zal sportiever dan ooit worden. Om een beeld te geven van wat je zou kunnen verwachten: de witte Ghibli’s op de foto’s zijn subtiel door Novitec onder handen genomen. Als Maserati de uitstoot een klein beetje in de perken kan houden, kun je straks een M5 alternatief rijden voor M5 geld.

De onthulling voor de Maserati Ghibli Trofeo en Quattroporte Trofeo staat gepland voor 10 augustus 2020.

Via: autoblog.com