Mclaren en Gulf weer gelukkig herenigd

Makkers staakt het wild geraas. McLaren en Gulf gaan er weer samen tegenaan.

Vaak wordt er geroepen dat McLaren niet dezelfde heritage en dramatiek heeft als Ferrari. Natuurlijk is de discussie veel leukr en interessanter dan de persoon die gelijk denkt te hebben. Maar is het ook waar? Als we kijken naar de afgelopen paar jaar, dan is er voldoende drama omtrent het merk.

Ron Dennis

Onder Ron Dennis werd McLaren een wereldmacht in de Formule 1 en onder dezelfde Ron Dennis begon McLaren tweemaal met een briljante sportwagen: de F1 in 1993 en de MP4-12C in 2011. Daarna ging het erg goed met de personenwagendivisie, maar dramatisch met de Formule 1. Op dit moment zijn de sportieve resultaten aanzienlijk beter, maar staat het bedrijf er financieel niet rooskleurig voor. Klink als voldoende drama.

McLaren M8A ’68

Innig

Wellicht dat McLaren daarom teruggrijpt naar oude normen en waarden. Vandaag heeft de Britse fabrikant aangekondigd weer innig samen te zullen gaan werken met Gulf. De twee hebben in het verleden met groot succes samengewerkt.

McLaren M10A ’69

1968

McLaren en Gulf zijn al voor langere tijd ‘een dingetje’. De twee wisten elkaar nog voordat de Beatles uit elkaar gingen. De samenwerking startte in 1968 en duurde destijds tot 1973. In eerste instantie de CanAm raceauto’s, de F1-auto’s werden toen nog door Shell ondersteund. Later kregen de F1 auto’s ook Gulf-sponsoring.

McLAren M20 Group 7 Prototype ’72

McLaren F1 en Gulf

Gulf en McLaren gingen daarna eventjes uit elkaar. McLaren ging toen samenwerken met Texaco en Marlboro, waardoor de kleurstelling wijzigde van het iconische oranje, naar het rood-wit van het vlaggenschip van Philip Morris. In 1995 keerde Gulf weer terug als sponsor. Ditmaal op een van de McLaren F1 GTR’s die (onder andere) meedeed aan de 24 uur van Le Mans.

McLaren F1 GTR ’95

Longtail

Ook de McLaren GTR Longtail, waarmee in 1997 werd gereden, was voorzien van de iconische sponsoring. Deze alinea stelt verder niet zo veel voor. Het is voornamelijk bedoeld als vulling. Maar we wilden graag even een reden om onderstaande foto te kunnen plaatsen:

McLaren F1 GTR Longtail ’97

Samen

Maar nu zijn Gulf en McLaren weer samen! En het leuke is: in de Formule 1 gaan we dat ook zien. De Gulf logo’s zijn zichtbaar op de spiegels en op de motorafdekking. Ook zullen Gulf en McLaren samenwerken om te zorgen dat de smeermiddelen optimaal zijn.

Gulf-logo

Daarnaast zal het Gulf-logo ook worden geborduurd op de kleding van alle personeelsleden. Niet alleen de pitcrew, maar oo de teamleiding en twee jonge blagen die achter het stuur mogen plaats nemen. Voor McLaren betekent het een welkome financiële injectie. De sponsordeal tussen McLaren en Gulf gaat al heel erg snel in: vanaf de GP van Engeland (dit weekend) zal het logo zijn opwachting maken.