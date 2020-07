Maserati Nettuno: Technische specificaties bekend!

Het nieuwe blok komt al dit jaar in de MC20 te liggen.

Maserati werkt al sinds 2015 aan een nieuw blok. De techniek uit de Formule 1 komt nu voor de eerste keer in een straatlegale auto te liggen. Italianen zijn over het algemeen erg trots op hun afkomst, zo ook Maserati. Alles maar dan ook alles rondom de nieuwe MC20 en motor draait om ‘Made in Modena’. De Nettuno-motor is ontworpen in het Maserati Innovation Lab, in -hoe kan het ook anders- Modena. Vervolgens is de motor in het Engine Hub ontwikkeld. Hier start ook de bouw van de motor.

Technische specificaties Maserati Nettuno

Het hart van de Maserati MC20, de Nettuno, is een 3.0 V6 met twin-turbo en dry-sump systeem (aparte olietank). Het blok heeft een dubbel injectiesysteem met 350 bar dat direct en indirect inspuit wat zorgt voor een lagere uitstoot en verbruik van de EURO-6 motor. Vanuit de Formule 1 is de techniek met voorkamer en dubbele bougies overgenomen. De zijwaartse bougie zorgt voor constante verbranding als de voorkamer niet nodig is. Het blok is goed voor 630 pk bij 7.500 tpm en heeft 730 Nm koppel bij 3.000 tpm.

MMXX Event

De nieuwe productielijn en de nieuwe lakstraat worden inmiddels klaargemaakt. Met de MC20 die eind dit jaar wordt onthuld wil Maserati letterlijk een nieuw tijdperk inslaan. Vandaar dat het event waar hij 9 en 10 september onthuld staat ook MMXX: The time to be audacious heet. Het event vindt -goh- plaats in Madena. Op het event worden naast de MC20 met de nieuwe Nettuno motor ook andere nieuwe Maserati modellen, aandrijflijnen en projecten onthuld. De onthulling van de MC20 zou eerst in mei zijn maar is nu dus verplaatst. De MC20 is ‘het’ beeldende nieuwe tijdperk en zal de eerste auto waar de Nettuno in wordt geplaatst. MC20 staat voor Maserati Corse 2020 wat goed aansluit bij het nieuwe tijdperk voor Maserati.

9 en 10 september zouden best eens interessante dagen kunnen zijn, noteren in de agenda dus!