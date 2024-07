Pfff. Da’s nooit leuk natuurlijk, als je gezien wordt als aangeschoten wild. Ook niet voor Max Verstappen…

Hoi, leuk dat je op dit artikel hebt geklikt. Dat betekent dat je interesse hebt in wat wij gaan schrijven. Kwam waarschijnlijk door de titel hè, dat Max Verstappen gezien wordt als aangeschoten wild. Nu wil je wel weten door wie en door wat.

En dat treft, dat gaan we je vertellen. Hij wordt zo neergezet door niemand minder dan Lewis Hamilton. Ja, dat had je niet gedacht hè? Jij dacht misschien aan Bolle Jos, of door Jos met de losse handjes. Maar nee, het is Lewis Hamilton die Max Verstappen bneerzet als aangeschoten wild.

Max Verstappen is aangeschoten wild

Maar dat neerzetten als aangeschoten wild, hoe bedoelen jullie dat dan, lieve vrienden van Autoblog? Dreigt hij met geweld? Met het kidnappen van het konijn van de stiefdochter van Max? Met het lekprikken van de jetski van de familie Verstappen?

Nee joh, niets van dat alles. Max Verstappen wordt bedreigd op de baan. Althans, dat zegt Lewis Hamilton. Die waarschuwt dat Mercedes nog meer updates mee gaat brengen de komende races en dat ze sneller en sneller zullen worden. En dat wordt oppassen geblazen voor Max en Lando Norris, die de waarschuwing van Lewis ook ontving.

