Maserati Grecale is nu helemaal officieel (inclusief prijzen!)

De Maserati Grecale is misschien wel de belangrijkste auto voor Maserati.

De wereld is gek op compacte crossovers met een premium badge. Wat dat betreft was het altijd best vreemd dat Maserati er geen eentje had. Compact en premium is immers heel erg populair.

En veel meer premium dan Maserati wordt het niet. Net als Jaguar heeft Maserati gewoon iets meer grandeur en klasse in vergelijking met de ietwat klinische Duitsers en Zweden. De geheel nieuwe Maserati Grecale moet uiteraard de nieuwe verkooptopper worden van het merk. Net als Ghibli, Bora, Zonda en Passat is Grecale de naam van een windje. De Grecale is een mediterrane wind die in het noorden van die zee schijnt te waaien. Weet je dat ook weer!

Bakens verzetten

Maserati laat er geen gras over groeien. Waar de Ghibli een stijlvolle doch enigszins matige aanbieding is anno 2022 en de Levante ook geen bakens verzet, moet de Grecale dat wél doen. Er zijn meer redenen om de nieuwe Grecale te kopen dan enkel de Maserati-badge en het uiterlijk. In zijn klasse is de auto het beste volgens Maserati als het gaat om bouwkwaliteit, gebruikte materialen, ruimte, prestaties, wegligging én audiokwaliteit. Uiteraard zullen we dat allemaal behandelen en testen wanneer mogelijk.

Er komen drie uitvoeringen van de Maserati Grecale. Ten eerste is daar de ‘GT’. Deze is voorzien van een viercilinder (met 48V-systeem), goed voor 300 pk. Een stapje hoger staat de ‘Modena’, die heeft dezelfde aandrijflijn maar levert 330 pk. Het absolute topmodel is de Trofeo. Deze is voorzien van de Nettuno V6 met 530 pk, de motor ie we kennen uit de MC20-supercar.

Daarmee zijn we er nog niet, want op latere termijn komt er ook een volledige elektrische variant. Overigens kun je maar beter snel wennen aan GT en Modena, want Maserati gaat de namen ook gebruiken voor de Ghibli, Quattroporte en Levante.

Maserati Grecale GT

De Maserati Grecale GT levert 300 pk en 450 Nm, dat laatste is al beshikbaar van 2.000 tot 4000 toeren. Van 0-100 km/u sprinten duurt 5,6 seconden. Er is ook een tijd voor 0-200 km/u! Volgens Maserati duurt dat 23,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 240 km/u.

Maserati Grecale Modena

De Modena-versie doet er een klein stapje bovenop. In dit geval levert de motor 330 pk bij 5.750 toeren. Het koppel is eveneens 450 Nm en is ook bij de Modena beschikbaar vanaf 2.000 toeren. Echter, in dit geval blijft het maximum koppel zelfs tot 5.000 toeren aanwezig. Natuurlijk, het is een blijft een viercilinder, maar dit zijn wel knappe cijfers. De 0-100 km/u-sprint neemt in de Modena 5,3 seconden in beslag. Van 0-200 km/u duurt 21,9 seconden. Ook hier is de topsnelheid 240 km/u.

Maserati Grecale Trofeo

Het topmodel is ten slotte de Trofeo. Deze naam kennen we ook van de Levante, Ghibli en Quattroporte. In plaats van een V8, heb je nu een V6 motor. Het is echter niet zomaar een V6. Het is namelijk de befaamde Nettuno V6 uit de Maserati MC20 supercar. De overvierkante motor (de boring is groter dan de slag) levert in dit geval 530 pk bij 6.500 toeren.

Het maximumkoppel is 620 Nm, dat van 3.000 toeren tot 5.500 toeren aanwezig is. De prestaties van de Trofeo zijn absoluut puik te nomen. Van 0-100 km/u katapulteren duurt namelijk 3,8 seconden. De 0-200 km/u sprint is in 13,6 seconden achter de rug. De topsnelheid bedraagt ten slotte 285 km/u.

Ruimte!

Een van de dingen waarin Maserati het beste wil zijn met de Grecale, is het ruimteaanbod. Een slim idee, want niet alle concurrenten zijn écht ruim te noemen, integendeel zelfs. De Grecale is namelijk 4,84 meter lang, 2,17 meter breed (met spiegels) en 1,67 meter hoog. De wielbasis bedraagt een vorstelijke 2,90 meter. Volgens Maserati zorgen deze buitenmaten voor genereuze ruimte in het interieur en is de Grecale op elk vlak ruimer dan de concurrentie. Je kan ervan zeggen wat je wil, maar dat is een nuttige USP van de Italiaanse crossover.

MIA

Nu we het toch over het interieur hebben, daar heeft Maserati flink werk van gemaakt. Naast de ruimte zijn er nog een paar USP’s, aldus Maserati. De Grecale is voorzien van het MIA-systeem. Dat staat voor Maserati Intellegent Assistant en zal ongetwijfeld zijn weg vinden naar andere modellen. Het werkt onder meer samen met Alexa. Je kunt ‘m eventueel bestellen met een Sonus Faber-geluidssysteem, waarmee je met 21 speakers (samen goed voor 1.200 wat)compleet uit je dak kunt gaan.

Ondanks dat de 2.0 mild-hybrid-uitvoeringen het meest populair zullen zijn en wij allemaal een blokje om willen met de Trofeo, gaat Maserati het daar alleen niet mee redden. Daarom is meteen de Maserati Grecale Folgore aangekondigd. Dit is een geheel elektrische variant.

Folgore wordt de naam van alle elektrische Maserati’s. Er zijn maar een paar dingen bekend over de Grecale Folgore. Zo is er een accupakket met een capaciteit van 105 kWh die gebruik maakt van 400V-technologie. Over prestaties zegt Maserati bijna niets, behalve dat er 800 Nm paraat staat.

Prijzen

Zoals gezegd, de Maserati Grecale moet het hebben van de verkoopcijfers. Een merk als Maserati verlaagd zich naar dit soort mode-uitingen voor het geld, uiteraard. We hebben de prijzen wel voor je en ze zijn niet mals. Natuurlijk, een Porsche Macan is ook erg duur. Maar voor 100.000 euro een compacte crossover rijden, is niet voor iedereen weggelegd:

Model Uitvoering Motor Prijs Grecale GT 300 pk 100.694 Grecale Modena 330 pk 111.790 Grecale Trofeo 530 pk 166.087 Grecale Primaserie GT 300 pk 121.248 Grecale Primaserie Modena 330 pk Niet verkrijgbaar Grecale Primaserie Trofeo 530 Wordt later bekend gemaakt

Prijzen concurrentie

De Maserati Grecale zit in een belangrijk marktsegment en is absoluut niet de enige.Het is een hoop geld, maar daar staat tegenover dat de concurrentie allesbehalve goedkoop is:

