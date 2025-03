Maserati heeft ‘Less is more’ compleet verkeerd begrepen

Deze auto is eerder het tegenovergestelde.

De kreet ‘Less is more’ wordt weleens ten onrechte toegedicht aan Colin Chapman, maar zijn quote was ‘Simplify, then add lightness’. Het adagium ‘Less is more’ komt van de architect Mies van der Rohe. Maserati heeft nu een one-off gepresenteerd die deze naam draagt.

Deze one-off is geïnspireerd op de Bauhaus-kunststroming. Bauhaus stond bekend om hun simpele geometrische vormen (om de les kunstgeschiedenis te vervolgen). Vandaar dat deze speciale MC20 de naam ‘Less is more’ heeft gekregen.

Maserati heeft allerlei felgekleurde geometrische vormen aangebracht op een MC20, met als resultaat een behoorlijk drukke livery. Ironisch genoeg is dat precies het tegenovergestelde van ‘Less is more’. Dat hadden zij Maserati misschien zelf ook wel door, want ze hebben er wel een vraagteken achter gezet. Het resultaat is overigens best cool, alleen de naam is een beetje misplaatst.

Met deze MC20 laat Maserati zien welke mogelijkheden het Fuoriserie Bespoke-programma biedt. Aangezien we voorlopig weinig nieuwe modellen kunnen verwachten (investeringen zijn geschrapt), kan Maserati maar beter zoveel mogelijk verdienen aan hun huidige modellen.

Een personalisatieprogramma is dus één manier om dat te doen. Merken als Rolls-Royce en Ferrari verdienen hier goud geld mee. Maserati had al een Fuoriserie-programma, maar met Fuoriserie Bespoke gaat de personalisatie nog een stapje verder. Daar is deze auto een voorbeeld van.

Maserati heeft als doelstelling dat dit jaar 20% van de verkochte modellen gepersonaliseerd zijn via Fuoriserie. Dat betekent dat klanten grof geld moeten betalen voor speciale kleurstellingen. Deze extra inkomsten zou Maserati heel goed kunnen gebruiken, aangezien ze vorig jaar €260 miljoen verlies draaiden.