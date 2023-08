Maserati MCXtrema: 730 pk en verboden op de openbare weg

Zo extreem dat de Maserati MCXtrema geen kenteken krijgt.

Ook Maserati heeft nieuws tijdens de Monterey Car Week. Het Italiaanse prachtmerk heeft er de MCXtrema gepresenteerd. Een speeltje, exclusief voor op het circuit. De supercar is uitgerust met de 3.0 Nettuno V6 met twee turbo’s. Het blok dat we kennen uit onder andere de MC20.

Het is niet alleen een exclusieve verschijning voor op het circuit. Ook de daadwerkelijke oplage is met 62 exemplaren exclusief te noemen. Maserati zegt het model ontworpen te hebben voor verzamelaars en trouwe klanten van het merk.

Kopers zullen de auto in een trailer van circuit naar circuit moeten rijden, want een kenteken ga je er niet op krijgen. Al zijn er altijd wel weer creatievelingen te vinden die de boel street legal weten te krijgen met wat modificaties.

De middenmotor in de MC20 levert 600 pk bij 7.500 toeren. In de Maserati MCXtrema mag het blok 730 pk draaien. Het koppel is met 730 Nm gelijk gebleven. De vermogenswinst heeft de auto te denken aan een set nieuwe turbo’s, exclusief voor de MCXtrema. De motor is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten.

De productie van de Maserati MCXtrema gaat in de tweede helft van 2024 van start. Volgens Motor1 zijn alle 62 exemplaren al vergeven en niet voor minder dan een miljoen euro per stuk. Kortom, een uniek en vooral prijzig speeltje voor de happy few.