Maserati Project24 met 740 pk laat zich beter zien

Maserati gunt ons een betere blik op de spectaculaire Project24.

Maserati is druk bezig om zichzelf weer op de kaart te zetten als sportwagenmerk en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Met de MC20 heeft Maserati een rasechte supercar en daarnaast maakt ook de Granturismo een glorieuze comeback. Weliswaar niet meer met een V8, maar nog wel met een V6. Naast een bloedsnelle elektrische variant. Er is dus voor ieder wat wils.

In juli kwam Maserati met een verrassing. Ze kondigden namelijk nóg een sportwagen aan: de Project24. Dit wordt een extreem circuitspeeltje, gebaseerd op de MC20. Net als bijvoorbeeld de Lamborghini Essenza SCV12 en de McLaren Solus GT is de Project24 strikt bedoeld voor het circuit.

In juli deelde Maserati al drie plaatjes, maar die gaven nog niet echt een goed beeld van de auto. De Italianen delen nu meer beeldmateriaal, waarop we de Project24 wat beter te zien krijgen.

Aan de buitenkant deelt de Project24 weinig onderdelen met de MC20, want we zien een compleet ander koetswerk. Het is dus ook echt een andere auto dan de MC20 GT2, waarmee Maserati de racerij weer gaat betreden.

In tegenstelling tot bij de GT2 hoeft er bij de Project24 geen rekening gehouden te worden met de spelregels van een bepaalde raceklasse. De 3,0 liter twinturbo V6 krijgt er daarom gewoon 110 pk bij, wat het totaal op 740 pk brengt. Qua gewicht mikt Maserati op minder dan 1.250 kg.

De Project24 wordt in (bijna) alle opzichten een hardcore circuitauto, met een rolkooi, brandstoftank en brandblusser die voldoen aan de FIA-regelementen. Waar de MC20 een 8-traps automaat heeft met dubbele koppeling, is de Project24 voorzien van een sequentiële 6-traps versnellingsbak.

De auto is verder uitgerust met onder meer verstelbare raceschokdempers, carbon-keramische Brembo-remmen en centerlock-velgen. Er zit overigens wel airco op, dus helemaal hardcore is de Project24 niet.

De Maserati Project24 wordt gebouwd in een oplage van 62 stuks. Maserati verklapt alvast dat elke exemplaar uniek zal zijn, dus de eigenaren kunnen helemaal los gaan met individualisatie. Sterker nog: ze moeten eigenlijk wel, want anders zijn straks niet alle 62 exemplaren uniek.

Wat voor prijskaartje Maserati aan de Project24 hangt is nog niet bekend, maar dat zal niet mals zijn. Toch is er vraag naar peperdure auto’s waarmee je niet de straat op mag, want Ferrari, Lamborghini, Porsche en McLaren gingen Maserati al voor.