Rimac Nevera Time Attack rijdt record op de Nürburgring

De nieuwe Rimac Nevera Time Attack is gericht op het circuit.

En in plaats van veel blabla in vorm van wat spoilers en super indrukwekkende stickers komt Rimac daadwerkelijk met bewijs dat de Nevera Time Attack geen doetje is. Alhoewel we daar met 1.914 pk ook niet aan twijfelden hoor.

Deze special vloog namelijk met een tijd van 7:05:298 over de Nürburgring. Een snelle tijd, maar ook weer geen prestatie waar je van je stoel valt. Een Porsche Cayman GT4 RS met Manthey Goodies doet hetzelfde rondje in 7:03,121. Terwijl de Rimac 1.500 pk méér heeft dan de Cayman in kwestie. Desalniettemin is het nog steeds enorm snel natuurlijk.

Rimac heeft ook het oude record voor elektrische productieauto’s op de ‘Ring verbeterd. Op de kortere configuratie van de baan (20,6 km) was de Nevera goed voor een tijd van 7:00:928. Dat is een verbetering van maar liefst 20 seconden! Achter het stuur zat de Kroatische coureur Martin Kodrić. De auto werd gereden op Michelin Cup2R’s.

Als je denkt leuk, doe mij ook maar zo’n Rimac Nevera Time Attack dan heb je pech. De Kroaten gaan er slechts 12 van maken en ze zijn allemaal al uitverkocht. De eerste koper, ene Jeff Miller uit Californië, heeft de sleutels al in ontvangst mogen nemen. Miller was aanwezig tijdens de onthulling van de Time Attack gedurende de Monterey Car Week.

In het interieur is het één en al alcantara, met stiksels op de stoelen die worden overgenomen van de gekozen exterieurkleur. Ook komt elke Time Attack met een eigen 1 of 12 badge in het interieur

De groene highlights op de Rimac Nevera Time Attack is niet zomaar een kleurtje. Het is een verwijzing naar de groene BMW e-M3 van Mate Rimac. Dit was een zelf gebouwde creatie van de oprichter van Rimac, die in 2012 het record in handen kreeg voor snelst accelererende elektrische auto ter wereld.