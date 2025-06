Maserati op de schopstoel? De geruchten worden hardnekkiger

Kersverse geruchten suggereren dat Maserati in de etalage staat, maar Stellantis ontkent dat.

De donkere wolken die al een tijdje boven Maserati hangen zijn nog steeds niet weg. Sterker nog, opnieuw zijn er geruchten opgedoken dat Stellantis overweegt de Italiaanse autofabrikant in de verkoop te zetten. Het concern ontkent dit, maar er wordt wel degelijk onderzoek gedaan naar deze mogelijkheid.

Maserati in de verkoop?

Volgens bronnen die Reuters spraken, zou moederbedrijf Stellantis serieus overwegen om het iconische merk af te stoten. Dit vormt een onderdeel van een bredere strategische herziening.

De Italiaanse autofabrikant draait op z’n zachtst gezegd voor geen meter. Of in elk geval, niet goed genoeg om het op de lange termijn zo vol te houden. Afgelopen jaar zakten de verkoopcijfers van Maserati met meer dan de helft in elkaar tot slechts 11.300 auto’s. Het gevolg: een aanzienlijk verlies van 260 miljoen euro.

Daarbij komt dat de merkstrategie al een tijdje stil ligt. Een eerder gepland toekomstplan werd vorig jaar door Stellantis op pauze gezet. Santo Ficili, verantwoordelijk voor Maserati, belooft echter dat er snel duidelijkheid komt zodra de nieuwe Stellantis-CEO, Antonio Filosa, van start gaat. Oké..

Deze strategische twijfels over Maserati stralen geen kracht uit. Stellantis worstelt al langer met het uitgebreide portfolio van liefst veertien merken. Alsof ouders een gezin van 14 kinderen moeten managen, waarvan er een aantal zich in de puberteit bevinden. Succes ermee.

Consultancygigant McKinsey werd in april ingehuurd om Stellantis te adviseren, met een specifieke focus op de toekomst van Maserati en Alfa Romeo. Niet alleen omdat beide merken het niet fantastisch doen, maar ook vanwege de ontwikkelingen met de Amerikaanse importtarieven. Hoewel McKinsey officieel geen verkoopmandaat heeft gekregen, onderzoeken zij wél alle opties. Dus ook het afstoten van Maserati.

Anonieme bronnen melden dat het bestuur van Stellantis verdeeld is: sommigen zien verkoop als onvermijdelijk, anderen vrezen grote imagoschade. Stellantis zelf ontkent een verkoop in een publieke reactie.

De voorgaande Stellantis-CEO Carlos Tavares was altijd duidelijk over zijn standpunt: er zouden geen merken worden afgestoten. Maar Tavares verliet eind vorig jaar het veld na tegenvallende resultaten in de Amerikaanse markt. De nieuwe topman, Antonio Filosa, zal snel met duidelijkheid moeten komen om onzekerheid bij zowel investeerders als de merken zelf weg te nemen.

Maserati begeeft zich op dun ijs met deze mogelijke verkoop. Blijft het merk binnen Stellantis, of gaat er straks één of ander Chinese gigant mee aan de haal?