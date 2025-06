Voor minder dan 13.000 euro koop je nu een Tesla Model 3

Het aanbod neemt toe en daarmee blijft de prijs van een gebruikte Tesla Model 3 zakken.

Elon Musk maakt geen onderdeel uit van de Amerikaanse regering. Daarmee is ook de aandacht rond zijn persoon gedaald. Je hoeft in elk geval wat minder bang te zijn dat één of andere mafketel je Tesla bekrast. Tenzij hij weer wat geks doet natuurlijk, met Elon weet je het maar nooit.

Ontwikkeling Tesla Model 3 prijs

Reden in elk geval om weer eens een blik te werpen op de prijs van de Tesla Model 3 op Marktplaats. In de laatste prijsupdate van oktober 2024 konden we melden dat de Model 3 onder de 15.000 euro was gedoken. De prijsverlagingen zetten, inmiddels kun je voor minder dan 13k shoppen. Dat is toch wel een retegoede aanbieding.

In dit geval vonden we een Tesla Model 3 occasion op Marktplaats met een prijs van 12.950 euro. Het is een origineel Nederlands geleverde auto die zijn kilometers goed heeft voldaan. Op de teller staat namelijk 276.378 km. Ja, wat verwacht je dan ook voor zo’n prijs. Het gaat hier om een koelkastwit exemplaar uit 2019. Eentje van de eerste lichting dus.

Het is een Standard RWD Plus met de 55 kWh accu. De actieradius wordt geadverteerd met 370 kilometer. Als het gaat om kwaliteitsbeleving kun je beter doorsparen voor een Model 3 van latere bouwjaren. Wil je het goedkoopste van het goedkoopste en kan de afwerking je een zorg zijn: ga voor deze.

Wel even de accu laten doormeten, zo weet je in elk geval hoe het zit met de kwaliteit van de batterij. Sowieso aan te raden bij het shoppen voor een elektrische auto. De nieuwprijs van dit specifieke exemplaar in 2019 was 48.980 euro. Keurig afgeschreven, klaar voor de volgende eigenaar. Op naar de drie ton. Wie maakt de verkoper los?