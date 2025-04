Maserati-baas geeft uitsluitsel over de toekomst van het merk

Heeft Maserati nog een toekomst onder Stellantis…?

De onheilstijdingen over Maserati stapelden zich op de afgelopen periode. De verkopen zijn meer dan gehalveerd in 2024, Stellantis schrapt investeringen en in het afgelopen kwartaal verkochten ze nog eens de helft minder. Maserati dumpen lijkt dus een hele reële optie voor Stellantis.

Trumps importheffingen maken de situatie er niet beter op voor het roemruchte Italiaanse merk. Bij Stellantis wisten ze het zelf ook niet meer, dus daarom hadden ze een adviesbureau ingeschakeld. Dit voedde weer de geruchten dat Maserati wordt afgestoten.

Santo Ficili, de baas van Maserati en Alfa Romeo heeft nu echter uitsluitsel gegeven over de toekomst van het merk. In een brief schrijft hij dat Stellantis “toegewijd is aan Italië, haar werknemers en al haar merken, inclusief Maserati.” Dit was een antwoord op een brief aan een Italiaanse vakbond, die zich ernstig zorgen maakte.

Uit de geruststellende woorden van Ficili is dus af te leiden dat Maserati voorlopig niet in de verkoop wordt gedaan door Stellantis. Daarmee lijken ze vast te houden aan hun belofte uit 2021 dat ze alle merken nog 10 jaar de kans zouden geven.

Hoe Maserati er weer bovenop moet komen is nog niet duidelijk. In ieder geval niet met een elektrische MC20. Wellicht komt er nog wel een nieuwe Maserati op het STLA-large platform, wat plaats biedt aan zowel elektrische aandrijflijnen als verbrandingsmotoren.

