Maserati Spyder EVO is misschien iets te dik

Kan dat? Te dik? De Maserati 4200 Spyder Evo bewijst van wel.

Wie weleens op Marktplaats gaat zoeken naar een leuke sportieve coupé, zal erachter komen dat Maserati’s bijzonder betaalbaar zijn. Natuurlijk, in aanschaf is het goedkoop, qua onderhoud is het duur. Dat is altijd zo bij dit soort auto’s. Echter, Maserati’s zijn wel héél erg goedkoop in aanschaf en mogelijk stervensduur in onderhoud.

In plaats van kosten maken te ontlopen (en een Lexus SC430 te kopen), kun je het ook omarmen. Dat geld gaat toch wel je portemonnee uit. GS Exclusive uit Albstadt (onder Stuttgart) is een bedrijf dat je er graag bij helpt. Dat is een Duitse tuner die zich specifiek richt op Maserati. Niet alleen kun je er terecht voor een spoiler op een Levante of een chipje voor een Ghibli. Nee, bij GS Exclusive zijn ze gek op Maserati en hebben ze een youngtimer compleet onder handen genomen.

Grote grille

Het eindresultaat is de Maserati Spyder EVO by GS Exclusive. Het eindresultaat is ook meteen wat je eigenlijk over het hoofd moet zien. Het is namelijk nogal veel om te verwerken en het is nog maar de vraag of het bij de Maserati past. Aan de voorkant zien we een nieuwe grille. De originele Spyder-grille is veel kleiner en heeft niet de verticale spijlen. Het lijkt op de grille van de GranTurismo. Past het? Ai. Het is een beetje alsof je een Panamericana-grille op een W204 C-Klasse C220 CDI C63-uitgevoerd plakt.

De rest van de bodykit is nogal over de top. Er is een enorme bubbel in de motorkap, iets te dikke sideskirts en een achterbumper waar collega @nicolasr ongeveer 5 artikelen over kan uitweiden. Maar wat zien wij nog maar aan de achterkant? Boomerang-achterlichten! Destijds moesten deze achterlichten van de 3200GT sneuvelen omdat die schitterende achterlichten niet naar wens waren bij het Amerikaanse publiek.

Velgen Maserati Spyder Evo

Op deze auto misstaat het zeker niet. De wielen zijn 20 inch Work VSXX-velgen. Verder is de auto verlaag middels een schroefset van KW Suspension. Dus je kan de hoogte instellen. Een andere prettige upgrade is een big brake kit. Een Capristo-uitlaat moet ervoor zorgen dat je de 4.2 liter V8 nog beter kunt horen. Met nog wat kleine upgrades halen de Duitsers 460 pk uit de motor.

De specialiteit van GS Exclusive is het herbekleden van het interieur. Dat doen ze met bijzonder fraaie leder- en alcantara soorten. In dit geval ook met carbon en zelfs de nodige Italiaanse vlaggetjes.

Het totaalplaatje is wel een beetje vreemd. Het is zeker een dikke auto, maar die gekke bodykit is net even iets te veel van het goede. Het mooie is, je kan alles kiezen wat je wil. Dus als jij alleen een nieuwe interieur, boomerang-achterlichten, onderstel, remmen, motor en uitlaat wil aanpassen, dan kan dat ook! Mocht je een Coupé hebben, dan passen ze die bij GS Exclusive ook aan voor je. Alle onderdelen kun je nu bestellen. Goedkoop is het niet, maar gelukkig valt de aanschaf relatief gezien heel erg mee.

