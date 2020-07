Charles Leclerc krijgt gridpenalty aan zijn rode broek

Voor de GP van Stiermarken krijgt Charles Leclerc een gridpenalty aan de scharlakenrode broek.

Soms zit je gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Daar ontkom je niet aan. Zeker als het gaat om sport. Alles hangt zo nauw met elkaar samen, dat het zooitje als een kaartenhuis ineen zakt als het even tegen zit. Kijk maar naar alle bondschoaches tussen Lous van Gaal en Ronald Koeman. Dat kwam echt niet omdat ze de keeper in de spits hadden gezet.

Kwaad tot erger

Bij Ferrari lijkt het ook van kwaad tot erger te gaan. Het team uit Italië is hopeloos uit vorm. Sinds ze op hun vingers zijn getikt vorig jaar, lijkt de snelheid er compleet uit te zijn. Maar dit jaar is het nog erger, want de rest van het middenveld is naar voren geschoven, terwijl de SF1000 een zeldzame mispeer uit Maranello lijkt te zijn.

Extra zuur

Voor Charles Leclerc is het dit weekend extra zuur. Ondanks de updates wist hij gisteren niet door te dringen tot Q3. Hij kwalificeerde zich als elfde. Toch zal hij vanmiddag niet vanaf P11 starten. Tijdens de sessie blokkeerde Leclerc de Alpha Tauri van Daniil Kvyat. Vanwege het hinderen heeft de wedstrijdleiding besloten om hem een paar plaatsen teurg te zetten. Charles Leclerc krijgt een gridpenalty van drie plaatsen. Hij zal dus starten vanaf P14. Ouch.

Vettel

Over hinderende Ferrari’s gesproken, Sebastian Vettel kon er ook blijkbaar wat van. Dankzij de Duitser ging het fout voor Verstappen. Dat laat hij weten aan in de persconferentie. Bij het ingaan van de op een na laatste bocht, zag Verstappen pas laat dat Vettel de pits in ging, waardoor hij iets moest bijsturen.

Onderstuur

Daardoor trad onderstuur op waardoor Verstappen wijd ging en vervolgens een keurige drift maakte. De tijd was waarschijnlijk sneller dan de tijd die Verstappen had staan, maar meer dan P2 zat volgens Max er niet in. Volgens de Nederland was de tijd zonder de drift niet snel genoeg om Hamilton te verslaan overigens.

De race begint vanmiddag om 15:10. De GP van Stiermarken kun je volgen via de F1TV app en via het wereldwijde internet.