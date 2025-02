Jaarcijfers laten zien hoe enorm slecht het met Stellantis gaat

Dankzij de jaarcijfers wordt duidelijk waarom Stellantis de grote baas ontsloeg.

Inmiddels is het al vier jaar geleden dat PSA en FCA trouwden en samen Stellantis vormden. Het stel huisde in Amsterdam en leefde nog lang en gelukkig. Of toch niet? Het rommelde het afgelopen jaar binnen het grote autoconcern. Zo erg zelfs dat Stellantis-baas Carlos Tavares moest opstappen. Nu presenteert Stellantis de jaarcijfers van 2024. En die zijn niet mals.

Geen paniek: de omzet en winst lopen nog steeds in de miljarden. Maar vergeleken met het sterke jaar 2023 was 2024 een rampjaar voor Stellantis. De netto-omzet daalde met 17 procent van € 189,5 miljard naar € 156,9 miljard. Dit heeft volgens Stellantis vooral te maken met tegenvallende vrije kasstromen. Dit is wat er overblijft na aftrek van alle kapitaaluitgaven. De vrije kasstromen waren in 2024 € 6 miljard, in de min! In 2023 was dit nog + € 12,9 miljard.

Nettowinst daalt enorm!

Het meest veelzeggende cijfer uit de jaarcijfers van Stellantis over 2024? De winst. Het bedrijf verdiende onder de streep nog steeds geld, maar wel een stuk minder dan in 2023. De nettowinst daalde in 2024 ten opzichte van het jaar ervoor met 70 procent! Om dat in euro’s uit te drukken: van € 18,6 miljard naar € 5,5 miljard. In het tweede deel van 2024 is Stellantis € 100 miljoen verloren. In het eerste helft jaar was de winst namelijk nog € 5,6 miljard.

Toegegeven, 2024 was ook een investeringsjaar voor Stellantis. Het bracht de platformen STLA Medium (e-3008, DS 8 etc.), STLA Large (Charger Daytona, toekomstige elektrische Giulia etc.), en de Smart Car (ë-C3, Frontera, Grande Panda) uit. Daarnaast is het STLA-frame voor pick-ups en grote SUV’s bijna klaar.

Hoe nu verder?

Het is wel zo handig om een eindverantwoordelijke te hebben. Totdat Tavares’ opvolger is gevonden, neemt John Elkann tijdelijk de leiding. Het proces om een nieuwe baas te vinden is in volle gang, aldus Stellantis. Voor de helft van dit jaar (dus zeg maar ergens tussen juni en juli) moet er een nieuwe CEO zijn.

Tevens stelt Stellantis een aantal acties op om de resultaten op korte termijn te verbeteren. Denk aan het uitdunnen van de voorraad, betere samenwerkingen tussen de onderlinge merken en met de leveranciers en intensiever politiek lobbywerk.

Meer benzineauto’s?

Ook wil Stellantis ”beter gebruikmaken van de flexibiliteit die de CO2-regelgeving biedt om risico’s te beperken en tegelijkertijd de emissies te blijven verminderen”. Klinkt alsof verbrandingsmotoren weer wat belangrijker worden. Komt er dan misschien toch nog een Giulia met een plofmotor? Neem dan meteen ook wat meer risico door de Giulia als wonderschone coupé te houden in plaats van er een crossover van te maken.